Le vote du Conseil de sécurité, qui devrait acter la fin réclamée par le Mali de la mission de l’ONU dans le pays (Minusma), a été reporté de jeudi à vendredi, en raison de discussions qui se poursuivent, a-t-on appris mardi de sources diplomatiques.

Le 16 juin, prenant tout le monde de court, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop avait exigé le “retrait sans délai” de la Minusma, dénonçant son “échec”. Alors que le consentement de l’Etat hôte est l’un des principes du maintien de la paix, le projet de résolution proposé par la France, à la manœuvre sur le dossier malien au Conseil de sécurité, propose de mettre un terme à la mission, tout en prévoyant une période de six mois pour le retrait des plus de 12.000 soldats et policiers déployés, selon des sources diplomatiques. Mais en raison de discussions qui se poursuivent entre les membres du Conseil, l’ONU et le Mali, le vote prévu jeudi a été reporté à vendredi, dernier jour du mandat en cours de la Minusma, selon une des sources diplomatiques.

Le Mali a notamment demandé de raccourcir cette période de six mois, a précisé une autre source diplomatique à l’AFP. Une durée plus courte poserait la question des conditions pratiques du retrait. “Déplacer des milliers de Casques bleus, et leur équipement, leurs installations, le personnel de soutien prend du temps”, avait déclaré lundi Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l’ONU, demandant un “calendrier raisonnable”.

Les Etats-Unis, qui ont regretté la décision malienne, avaient de leur côté réclamé un “retrait ordonné et responsable”. Dès les déclarations du ministre malien, le chef de la Minusma El Ghassim Wane avait estimé que la poursuite de la mission créée en 2013 notamment pour aider à stabiliser cet Etat menacé d’effondrement sous la poussée jihadiste et pour protéger les civils, devenait “presque impossible”. Les relations entre Bamako et la Minusma se sont largement détériorées depuis l’accession au pouvoir des militaires en 2020.

