Le 18 octobre 2022, le Conseil de Sécurité des Nations Unies se réunit sur le rapport trimestriel du Secrétaire général des Nations Unies sur le Mali pour la période de juin à septembre 2022. Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Abdoulaye Diop, participera à cette réunion pour porter les observations du Gouvernement sur le rapport et partager les attentes des Maliennes et des Maliens.

Ce rapport est élaboré conformément aux dispositions de la Résolution relative au mandat de la MINUSMA. Ainsi, l’ordre du jour exclusif de la réunion est d’informer les membres du Conseil de Sécurité sur l’évolution de la situation au Mali depuis la précédente rencontre, tenue en juin dernier.

Le rapport est articulé autour des points relatifs aux événements politiques marquants, à la situation sécuritaire, aux droits de l’homme, à la situation humanitaire, à la situation économique et aux défis opérationnels de la Mission.

Il s’agit ainsi d’une session ordinaire, classique et régulière qui se tient tous les trois mois, selon un format précis, qui prévoit la présentation du rapport par le Secrétariat des Nations Unies, suivie dans certains cas, de l’intervention d’un représentant de la société civile, ensuite les discours des membres du Conseil de Sécurité et l’intervention du pays concerné conclut la séance publique.

Le Mali, en sa qualité de pays concerné, à travers son ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Son Excellence Monsieur Abdoulaye DIOP, participera à cette séance publique du Conseil de Sécurité, afin de partager avec ses membres, les observations du Gouvernement sur le rapport et partager les attentes des Maliennes et des Maliens.

Pratiquement, ce mécanisme existe pour l’ensemble des Opérations de paix des Nations-Unies. Cette rencontre n’a, dès lors, rien à voir avec la session d’urgence demandée par le Mali, par lettre en date du 15 août 2022.

BD Correspondante particulière

