Le Président de l’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ), Professeur Marimantia DIARRA, membre du Conseil national de transition (CNT), est décédé à son domicile à Bamako (Mali), le dimanche 23 juillet 2023, à 1heure du matin à l’âge de 75 ans. Les funérailles de l’illustre disparu ont eu lieu, hier, lundi 24 juillet 2023, dans l’après-midi à Bamako. Il laisse derrière lui toute une nation inconsolable. Dès l’annonce de son décès par son parti, des hommages lui ont été rendus par les personnalités comme l’ancien président de la République du Mali, Alpha Oumar Konaré ; le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga ; le Président du CNT, Malick Diaw ; des responsables de la classe politique en l’occurrence Dr. Bocary Tréta, Tiébilé Dramé, Dr. Modibo Soumaré, Pr. Clément Dembélé et bien d’autres.

Né à Diema, dans le Cercle de Diéma en 1948, Marimantia DIARRA est professeur d’enseignement supérieur de classe exceptionnelle. Ancien Secrétaire général de l’Adema-PASJ et ancien 3ème vice-président du parti, il fut Ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoire pendant plusieurs années.

Il a été également élu député à l’Assemblée nationale du Mali. Il a été entre autres Directeur général du Projet de Gestion des Ressources Naturelles (PGRN) du Mali de janvier 1993 à décembre 2002 ; Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé du Plan de 2002 à 2004 ; Vice-président du Comité national du crédit de 2002 à 2007 ; Membre suppléant de la Conférence des Ministres chargés des Finances de la zone franc d’octobre 2002 à septembre 2007 ; Gouverneur suppléant pour le Mali pour plusieurs organismes internationaux de 2002 à 2007 ; Ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoire du Mali de Mai 2004 à septembre 2007 ; Président du Conseil d’administration de la Banque Commerciale du Sahel (BCS-SA) depuis septembre 2008.

Depuis le 1er Mars 2009, il était le président du Conseil de surveillance du Millénium Challenge Account-Mali (MCA-Mali). Le Pr. Marimantia Diarra a effectué de nombreuses consultations au profit de structures nationales, des Organisations non gouvernementales et des institutions internationales (FAO, Banque Mondiale, PNUD, inter-coopération suisse, ACDI, etc.). Il était détenteur des Certificats en concepts et techniques de prévention ; Détection et lutte contre la fraude et la corruption dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement (Millenium Challenge Corporation, MCC), Washington USA en 2011. Il a eu son Doctorat en « Géographie et Aménagement » à l’Université de CAEN/France en 1985; son diplôme d’études supérieures spécialisées en « Science et techniques régionales de l’environnement et de l’aménagement (DISTREA)» à l’Université de CAEN/France en 1983. Le défunt était détenteur d’une Maîtrise en Histoire et Géographie à l’Ecole Normale Supérieure (ENSUP) en 1977. Dans la vie associative, il était le Président d’honneur de l’équipe Da Monzon football club ; Secrétaire général de l’Association pour le désenclavement des Cercles de Diéma et Nioro du Sahel ; Secrétaire général de la section Adema de Diéma. Et depuis le 18 octobre 2021, Pr. Marimantia Diarra était le président du Comité exécutif du parti ADEMA-PASJ.

Ses obsèques ont eu lieu, hier, lundi 24 juillet 2023, dans l’après-midi à Bamako. Il laisse derrière lui toute une nation inconsolable. Dors en paix Président !

Aguibou Sogodogo

