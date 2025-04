Un dimanche, pas de mariage, mais de deuil à Bamako. Amadou Bagayoko a été conduit à sa dernière demeure, hier, dimanche 5 avril 2025, par une foule nombreuse. L’annonce de la mort, une triste nouvelle, de ce baobab de la musique malienne a été reçue comme une onde de choc au Mali et à travers le monde, le vendredi 4 avril 2025. C’est ainsi que nous venions d’apprendre le décès du célèbre artiste Amadou Bagayoko, membre du duo légendaire Amadou & Mariam.

Amadou Bagayoko, époux depuis 1980 de Mariam qu’il a rencontrée en 1976 à l’Institut des jeunes aveugles du Mali, a rendu l’âme dans une clinique de la capitale. Il est décédé des suites d’une maladie à l’âge de 70 ans. Le duo, mondialement connu depuis leur album «Je pense à toi» en 1998, «les Dimanche à Bamako» en 2004, «Sabali» en 2008, reçoit une pluie d’hommages dans tout le pays et au-delà de nos frontières.

Amadou​ Bagayoko c’était «une voix, un style, une carrière hors du commun»

Sa vie durant, son handicap visuel ne l’a pas empêché de vivre de sa passion : l’amour de la musique qui l’a uni à son épouse Mariam Doumbia.

Considéré à juste titre comme une des figures emblématiques avec Salif Keita, Ali Farka Touré, Toumani Diabaté,s Amadou a su influencer des générations entières avec des titres inoubliables comme «Sabali» et « les dimanches à Bamako».

Il laisse derrière lui une épouse inconsolable. Amadou et Mariam se sont rencontrés en 1976 à l’Institut des jeunes aveugles de Bamako. Ils avaient à l’époque 21 et 18 ans. Ensemble, ils ont eu trois enfants : Ibrahima, né en 1979, Samou, né en 1981, et Kadiatou, née en 1982. Samou est devenu musicien de hip-hop, poursuivant ainsi les pas de ses parents.

Les hommages affluent de partout, saluant l’immense contribution à la musique africaine follement, rock et modern jazz. Son épouse et partenaire musicale, Mariam Doumbia, a exprimé sa profonde tristesse, soulignant leur lien indéfectible.

De nombreux artistes et fans ont exprimé leur tristesse et leur admiration pour son immense contribution à la musique africaine. Manu Chao, qui avait produit l’album «les dimanches à Bamako», a partagé un message émouvant : «Amadou ! On sera toujours ensemble… Avec toi, partout où tu iras. Mariam, Sam, toute la famille, votre peine est ma peine». Youssou Ndour a déclaré : «Je ne trouve même pas les mots justes pour parler d’Amadou Bagayoko qui vient de nous quitter brutalement. Mes pensées à ma chère Mariam à qui je pense en ces moments difficiles». Fally Ipupa, qui préparait une collaboration avec le duo, a exprimé son regret : «On a cette collaboration incroyable qui n’a même pas eu le temps de voir le jour». Matthieu Chedid a salué l’impact du duo : «Amadou et Mariam sont mon premier coup de cœur pour le Mali. C’est grâce à eux que j’ai découvert ce si beau pays». Oumou Sangaré, grande voix de la musique malienne, a rendu hommage à son ami : «Amadou a été un pilier de notre musique malienne, un ambassadeur dont le talent a brillé dans le monde entier».

Les fans, quant à eux, partagent leur tristesse sur les réseaux sociaux, rappelant les souvenirs marquants liés aux chansons du duo. Beaucoup évoquent son humilité et son engagement pour la culture malienne.

Un grand artiste nous a quittés, mais son héritage musical restera gravé dans les mémoires. Amadou Bagayoko laisse un héritage musical qui restera à jamais gravé dans nos cœurs. Nos pensées vont à sa famille, à ses proches, à Mariam et à tous ceux qui ont été touchés par sa musique.

Un grand artiste est tombé. Le monde de la musique te pleure, Amadou!

