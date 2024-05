Triste nouvelle pour la nation et singulièrement pour l’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice (Adéma-PASJ). La mort vient de frapper encore à sa porte. Il s’agit de la personne d’Ahmed El Madani Diallo, membre fondateur du parti et ancien ministre sous le président Alpha Oumar Konarė.

Il est décédé dimanche dernier à Bamako à l’âge de 77 ans et suite à une longue maladie. Cette disparition intervient quelques heures après le décès du premier vice-président du Conseil national de Transition (CNT), Assarid Ag Imbarcaouane, également membre éminent du parti.

Tout au long de sa carrière politique, entamée il ya près d’un demi-siècle, dans la clandestinité et à visage découvert, le feu Ahmed Mohamed El Madani Diallo est connu de tous comme un homme politique et citoyen compétent, rigoureux, engagé, intègre, jovial et proche des gens.

Son spécialisation politique, pour l’avènement de la démocratie et des libertés en premier lieu, fut exemplaire, que ce soit pendant de longues années de résistance à la dictature militaire, en tant qu’étudiant, fonctionnaire/agent de développement rural ou membre quasi -permanent du Comité exécutif de l’Adéma-PASJ.

Malgré la ténacité avec laquelle il pouvait défendre ses convictions, l’ancien ministre fut toujours un interlocuteur agréable, courtois, attentif, et ouvert aux arguments et au compromis. Le Comité exécutif et l’ensemble des militants et sympathisants de l’Adéma-PASJ garderont de lui un souvenir ému et inaltérable. Ses funérailles ont eu lieu ce lundi à Ségou.

Le natif de Ségou a obtenu sa Maîtrise en mathématiques et le Doctorat en sciences économiques (Mention Monnaie Change et Financement) en France. De retour au Mali, il a travaillé à la Compagnie malienne pour le développement des textiles (CMDT), à l’Office du Niger, à l’Huicoma avant d’exercer les fonctions de secrétaire général de la Présidence de la République.

Ahmed El Madani Diallo a été ministre de l’Économie, du Plan et de l’Intégration, mais aussi du Développement Rural. Membre fondateur de l’Adéma-PASJ, il a toujours été élu membre du Comité exécutif de la création du parti à ce jour.

Il a enseigné l’économie et les mathématiques à l’École nationale d’administration du Mali (ENA). Il a également enseigné les mathématiques dans divers lycées en France.

Souleymane SIDIBE

