Les grandes douleurs sont muettes. Aucun humain ne peut se dérober à la volonté de Dieu. Et l’histoire de notre frère Fousseyni Théra et de notre belle-sœur Aïchata Traoré en est l’illustration parfaite. Un couple apprécié du voisinage dans sa localité de résidence, à Kalambabougou (commune IV), mais aussi dans la grande famille Théra, à l’Hippodrome, et chacun dans son service. Ce couple n’a pas trahi le serment prêté devant le maire, le 16 octobre 2022, à savoir : “S’unir pour le meilleur et pour le pire”.

Les conjoints respectaient leur parole donnée lorsqu’un accident dramatique au gaz butane est survenu dans leur appartement et jusque sur leurs lits de mort. D’ailleurs, bien que gravement brûlés au dernier degré, ils se souciaient plutôt l’un de l’autre. Que dire de cette immense mobilisation des parents, amis et collaborateurs des deux défunts, du jour du drame jusqu’aux obsèques.

Fousseyni, agent à la Caisse Nyesigiso a bénéficié de toute l’assistance nécessaire de son service à travers la direction et ses collègues. Que dire d’Aissata, qui a été également assistée jusqu’à son dernier souffle par ses collaborateurs du Bureau des douanes de l’Aéroport, avec à leur tête le chef de Bureau Mansour Coulibaly qui se rendait tous les jours à l’hôpital au chevet de son agent. Merci à vous tous.

Merci aux transitaires, gendarmes, policiers des Aéroports du Mali, collègues journalistes, amis qui ont fait le déplacement et des appels pour nous réconforter en ces moments difficiles. Merci aux imams des Aéroports, de l’ACI, de Djicoroni-Para, de l’Hippodrome pour avoir conduit le couple, chacun à sa dernière demeure dans un intervalle d’une semaine. Un couple pieux, respectueux et uni jusqu’à la mort. Prions que le bon Dieu accepte les défunts dans son immense paradis aux défunts. Amine. Encore merci.

Kassoum Théra, Frère aîné du défunt

AVIS DE REMERCIEMENTS

La famille Mambourou Théra, par la présente et du fond du cœur, voudrait vous exprimer, à la fois, sa profonde gratitude et ses vifs remerciements pour votre présence effective à ses côtés lors de la douloureuse circonstance marquée par les disparitions successives de notre regretté neveu Fousseyni Théra et son épouse Aïcha Traoré (paix à leur âme et que la terre leur soit légère). Aussi, vos présences physiques respectives, vos pensées profondes, vos messages réconfortants, vos soutiens multiformes ainsi que votre solidarité agissante ont permis, à la fois, de soulager nos peines et d’atténuer les douleurs de la famille.

Encore une fois, merci, infiniment, à tous et à toutes, le seul mot qui vaille.

P/La famille Théra

