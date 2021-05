Agefau : le nouveau DGA se nomme Boubacar B. Bah

Chargé des procédures administres et financières du service audit, Boubacar B. Bah, 31 ans, a pris les rênes de l’Agence de gestion du fonds d’accès universel (AGEFAU) en tant que Directeur général adjoint. Une structure qui correspond parfaitement à son profil vu qu’il y servait auparavant.

Le gouvernement a été fidèle à la refondation de l’administration avec l’Agence de gestion du fonds d’accès universel (AGEFAU) qui aura pour Directeur général adjoint M. Boubacar B. Bah. Ce cadre de la structure en question, où il évolue depuis 2018, reste toujours dans son milieu de prédilection.

Figure incontournable de l’Audit interne, son arrivée aux commandes est loin d’être une erreur de casting. Il est parfaitement dans son élément puisqu’il avait eu à définir les principales orientations des contrôles et indicateurs à mettre en place, et le cadre de reporting destiné à la Direction générale : c’est bien là qu’il siègera désormais.

Dans un contexte où la bonne gouvernance et la transparence dans la vie publique sont obligatoires, les missions antérieures d’élaboration des Manuels de Procédures Administratives, Financières et Comptables de sociétés telles que George P. Johnson, Hibiscus et IBC Mali seront très utiles à Boubacar Bah.

En 2020, l’AGEFAU devait conclure des projets de réalisation d’infrastructures mais la pandémie de Covid-19 et le contexte socio-institutionnel ne l’ont pas permis. Ayant dans ses nouvelles attributions, le suivi et l’exécution des contrats et marchés, des projets comme celui du nouveau siège pourront aller de l’avant.

Pour rappel, Boubacar Bah a eu le Baccalauréat en Sciences Economiques au lycée ECOVIE. Il a ensuite poursuivi ses études supérieures au Pays de Galles où il a décroché sa Maîtrise en Comptabilité et Finance à l’Université Glyndwr. Ensuite, c’est en Grande Bretagne que le désormais DGA de l’AGEFAU a obtenu un Master II en Audit et Contrôle de Gestion à l’Université de Londres. Après des études et plusieurs stages au Royaume-Uni, il a commencé sa vie professionnelle en tant que Chef de Division Administrative et Financière à George P. Jonhson. En Angleterre, du 1er février 2014 au 31 mai 2016.

De retour au Mali, il a effectué plusieurs stages dont celui de consultant dans un cabinet de la place de Juin à Septembre 2017. Expérience qui mettra à profit grâce à sa très bonne connaissance des procédures de financement et de décaissement des bailleurs de fonds institutionnels. C’est dire que l’AGEFAU a un interlocuteur attitré pour appâter les Partenaires techniques et financiers en la personne de M. Bah.

Si son vécu et ses expériences parlent pour lui, la prise de fonction de Boubacar Bah est désormais attendue. Il faut le dire, rien ne lui est étranger dans ce milieu du numérique où il connaît tous les acteurs. Il importe aussi de rappeler que Boubacar B. Bah remplace à ce poste Aguibou Macky Tall.

