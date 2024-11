Le jeudi 14 novembre 2024, le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, a reçu le rapport annuel 2023 du Vérificateur Général, Samba Alhamdou Baby, lors d’une cérémonie solennelle au palais de Koulouba. Ce rapport, fruit d’un travail approfondi, a mis en lumière les faiblesses administratives et les irrégularités dans la gestion publique. Cette cérémonie a réuni de hauts responsables du Gouvernement, dont le Premier ministre, le Président du Conseil national de Transition, le ministre d’État, des membres du Gouvernement ainsi que des représentants du Bureau du Vérificateur Général.

A l’entame de ses propos, le Vérificateur Général, Samba A. Baby a exprimé sa gratitude envers le Président de la Transition, rappelant l’importance de ce rapport, qui regroupe 50 missions de vérification, de contrôle de performance, et d’évaluation de politiques publiques, couvrant des domaines essentiels tels que la santé, l’éducation, l’énergie et l’eau.

Samba A. Baby a également félicité le Président de la Transition pour son engagement dans la lutte contre la corruption, soulignant les progrès dans les partenariats de contrôle entre le Bureau et les autorités judiciaires, ainsi que la coopération internationale avec des partenaires tels que la Banque Mondiale et l’Union européenne.

Dans son discours, le général d’armée Assimi Goïta a salué le travail du Bureau du Vérificateur Général, qualifiant le rapport de “document de grande importance” qui “traduit notre engagement collectif en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance”. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la culture de l’intégrité dans la gestion des ressources publiques. “Ces constats sont des appels pressants à l’action”, a déclaré le Président de la Transition de la République du Mali, ajoutant que les défis soulevés dans le rapport représentent des étapes cruciales pour la refondation de notre État.

Le Chef de l’État a ensuite réitéré son engagement dans la lutte contre la corruption et la délinquance économique, affirmant que ces enjeux sont des “piliers de notre Transition”. Il a remercié le Bureau pour son rôle dans la révélation de “manquements graves” et pour ses recommandations en vue d’améliorer la gouvernance. “La construction d’un Mali prospère et stable repose sur une gestion irréprochable de nos ressources”, a-t-il souligné, appelant à un changement de mentalité et à une responsabilisation accrue des gestionnaires publics.

Le Président Goïta a mis en avant l’importance de la collaboration entre le Bureau du Vérificateur Général, les autorités judiciaires, et les structures de contrôle interne. “La synergie des actions est importante pour garantir que les manquements relevés soient suivis de mesures appropriées”, a-t-il insisté, évoquant des actions judiciaires, administratives et disciplinaires. Il a aussi affirmé que cette coopération est indispensable pour créer un environnement où “la corruption n’a plus sa place”.

Dans sa conclusion, Son Excellence le Général d’armée Assimi Goïta a réaffirmé l’engagement du Gouvernement pour un Mali “Kura” (Nouveau Mali), un pays où l’intégrité des institutions inspire la fierté des citoyens. “Ensemble, nous allons poursuivre la refondation de notre Nation avec foi et détermination”, a-t-il déclaré, louant le travail du Bureau du Vérificateur Général comme une “source d’espoir pour un Mali juste, transparent et intègre”.

Cette cérémonie a été immortalisée par une photo de famille entre le Président de la Transition de la République du Mali et le personnel du Bureau du Vérificateur Général.

