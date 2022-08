Le lundi dernier, Macky Sall a effectué une visite de quelques heures à Bamako où il a rencontré les autorités de la Transition. Quelles sont les raisons de cette visite ? Ballan Diakité, politologue livre son analyse. Entretien.

Mali Tribune : Depuis le coup d’Etat de 2020, c’est la première visite officielle d’un chef d’Etat ouest africain au Mali. Pourquoi ?

Ballan Diakité : à la suite du coup d’Etat de 2020, le Mali est suspendu de toutes les instances sous-régionales. Dans ce contexte, il n’est pas évident que les Chefs d’Etat ouest africains se déplacent pour Bamako.

Mali Tribune : comment vous analysez cette visite du Président Sénégalais au Mali ?

B. D. : on peut analyser la visite du Président sénégalais sous plusieurs angles. Mais l’angle qui l’emporte sur tous les autres, c’est l’angle diplomatique. Macky Sall est le Président en exercice de l’Union africaine il doit veiller à ce qu’il ait la solidarité et une entente entre les Etats africains. Par ses déplacements et discours, il doit faire en sorte d’encourager l’intégration entre les pays africains. Aujourd’hui entre le Mali et certains Etats africains, il y a une brouille au point de vue diplomatique. C’est le cas pour la plupart des pays membres de la Cédéao. On sait qu’il y a ce bras de fer qui a eu lieu entre le Mali et la Cédéao depuis les sanctions qui ont été imposées par cette organisation à la suite des coups d’Etat que le Mali a enregistré durant l’année 2020.

Actuellement, le dossier le plus brûlant entre le Mali et la Côte d’Ivoire, c’est l’affaire dite des 49 militaires arrêtés dont les qualifications ne sont pas les mêmes. Bamako les a qualifiés des « mercenaires » par la suite inculpés pour « complot contre le gouvernement et atteinte à la sécurité de l’Etat ». Cette visite de Macky Sall vient pour tempérer cette tension entre les deux pays voisins, mais aussi c’est une visite qui a pour objectif de permettre une sortie de crise diplomatique entre le Mali et la Côte d’Ivoire d’autant plus que les dialogues ne sont pas rompus.

Mali Tribune : mais on peut dire que cette venue de Macky Sall est aussi une rescousse pour Alassane Ouattara ?

B. D.: oui. Indéniablement les discussions qui sont en cours au Togo sont des discussions qui n’ont pas donné jusqu’ici une issue favorable. Il va de soit que la diplomatie panafricaine se penche sur le dossier des 49 militaires Ivoiriens arrêtés à Bamako afin que cette affaire ne débouche pas sur une crise diplomatique énorme entre le Mali et la Côte d’Ivoire. Parce que jusqu’ici l’affaire des 49 militaires détenus à Bamako est une affaire qui est dans une phase gérable. C’est le lieu d’intensifier les efforts diplomatiques pour trouver une solution amiable dans cette affaire sinon à défaut de quoi, la crise peut s’amplifier et prendre une envergure incontrôlable. Donc cette visite de Macky Sall à Bamako c’est pour donner un coup de pouce à Alassane Ouattara.

Mali Tribune : au-delà de cette rescousse, Macky Sall est porteur d’un message ?B. D.: oui. Macky Sall en tant que Président en exercice de l’Union africaine avait une mission qu’il portait lui-même. Et cette mission, c’est l’intégration et de solidarité entre les peuples africains mais aussi une mission d’intégration entre les Etats. Compte tenu du fait que le Mali ne s’entend pas avec la Côte d’Ivoire qui est un Etat voisin, il va de soit que l’Union africaine essaye de faire bouger ses pions pour amener les deux parties à s’entendre et à continuer leurs relations de bon voisinage

Propos recueillis par Ousmane Mahamane

