Ce qu’il faut retenir de la rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un

Les discussions entre les dirigeants russe et nord-coréen ont duré presque 6 heures. Kim Jong-un a prôné le renforcement des liens, a exprimé son “soutien total et inconditionnel” à Moscou et a fait l’éloge de l’armée “héroïque” russe en Ukraine. Vladimir Poutine a dit trinquer au “renforcement de l’amitié et de la coopération” avec Pyongyang.