Afin de répondre aux demandes de branchements en électricité des usagers, le Premier ministre par intérim, Col Abdoulaye Maïga, a procédé, le jeudi dernier à Kabinla (cercle de Kati) à la pose de la première pierre de l’unité de production de compteurs électriques et accessoires de la société Elect Africa S.A en partenariat avec l’Energie du Mali (EDM-SA). C’était en présence du ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré…

A travers la pose de la première pierre de l’unité de production de compteurs électriques et accessoires par le Premier ministre par intérim, les autorités de la transition entendent donner au Mali son indépendance énergétique. C’est la concrétisation d’un projet qui s’inscrit en bonne place dans le plan de développement du secteur de l’énergie.

Le présent projet permettra de répondre aux demandes de branchements en électricité des usagers, demandes qui augmentent de façon croissante d’un taux entre 10% et 12% par an.

« Désormais, le Mali n’importera plus de compteurs électriques. Ce sont les autres pays de la sous-région qui viendront s’approvisionner dans notre pays… La construction de l’unité de production de compteurs électriques et accessoires permettra la création de 200 emplois directs et une centaine d’emplois indirects», a déclaré le directeur général de la société Elect Africa S.A. Oumar Koné,

Le ministre Seydou Lamine Traoré a indiqué que le présent projet permettra de répondre aux demandes de branchements en électricité des usagers, demandes qui augmentent de façon croissante d’un taux entre 10% et 12% par an : « La satisfaction de cette demande exige de la société Energie du Mali (EDM S.A), 60 000 compteurs par an. Ce qui expliquait que la société avait recours à des compteurs et accessoires venant d’horizons divers avec tout ce que cela comporte comme problème de maîtrise de l’outil technologique, de gestion des stocks ou de maintenance ». Il poursuit : « L’implantation de cette unité permettra à EDM SA de dire son mot sur le choix technologique qui correspond le mieux à ses besoins et donc de réduire les ruptures conjoncturelles de stocks qui nuisent à son image et pénalisent sa clientèle. l’EDM.SA disposera de compteurs répondant à ses besoins en tout temps et en tout lieu grâce à ce partenariat solide et mutuellement avantageux avec la société Elect Africa S.A. ».

Le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau a aussi annoncé que l’EDM-SA prendra en fonction de sa capacité financière une part importante dans le capital de la société Elect Africa dont une partie sera totalement gratuite. « En plus de la solution qu’elle apporte au problème crucial de compteurs électriques, Elect Africa contribuera à la réduction de la pauvreté par la création de nombreux emplois », a-t-il souligné.

Pour sa part, le Premier ministre par intérim, Col Abdoulaye Maïga dira que la pose de la première pierre de cette unité de production de compteurs électriques constitue un espoir pour notre pays : « C’est un élément supplémentaire qui prouve à suffisance l’engagement des autorités pour le développement du Mali. Nous lançons un appel aux investisseurs pour accompagner le Mali dans le respect des principes établis par les autorités maliennes ».

Mohamed Sylla

