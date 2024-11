Le projet de budget de l’exercice 2025 de la mairie du district est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 57 354 154 427 F CFA contre un montant de 68 888 992 669 F CFA, celui de 2024, soit une diminution de 16,74 % ou 11 534 838 242 F CFA. Cette diminution s’explique par le respect des dispositions réglementaires, notamment le principe de réalisme et de sincérité en matière budgétaire.

La 4e session ordinaire de la délégation spéciale du district de Bamako s’est tenue le lundi 28 octobre 2024, sous la présidence du président de la délégation spéciale, Balla Traoré. La cérémonie a également enregistré la présence du secrétaire général de la mairie du district de Bamako, les chefs de service, les secrétaires généraux des comités syndicales, le coordonnateur des chefs de quartier, entre autres.

Communément appelée la session budgétaire, la session a été consacrée principalement au vote et l’adoption du budget 2025. Aussi, les participants ont examiné en marge du projet de budget deux autres points ; à savoir : prise de participation de la mairie du district de Bamako à la recapitalisation de l’Agence de cession immobilière (ACI).

Dans son discours, le président Balla Traoré a expliqué que le projet de budget 2025 s’inscrit parfaitement, non seulement en droite ligne du respect des textes législatifs et réglementaires, notamment l’article 179 de la loi n°2023-004 du 13 mars 2023, portant code des collectivités territoriales qui dispose que le projet de budget est préparé par l’ordonnateur et soumis au vote de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, mais aussi aux termes l’article 24 de la loi n°2023-005 du 13 mars 2023, portant statut particulier du district de Bamako, “qui dispose que le conseil du district (voire la délégation spéciale) règle par ses délibérations les matières relevant de la compétence du district et présentant un intérêt pour l’ensemble de l’agglomération de Bamako, en l’occurrence les budgets et le compte administratif”.

Et d’ajouter que cet exercice correspond à la seconde mission définie dans la feuille de route assignée à la délégation spéciale par le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement. Il précisera que la commission des finances et du matériel a examiné les documents budgétaires soumis à son appréciation et a produit son rapport qui sera présenté pour approbation des membres de la délégation spéciale.

Conformément à la feuille de route de la délégation spéciale, l’assainissement et l’embellissement de la ville de Bamako et l’amélioration de la gouvernance financière sont au cœur des priorités du budget de 2025. Ainsi, les actions programmées portent, entre autres, sur l’évacuation des déchets solides, le balayage et désensablement des artères, la reconstruction des bâtiments F et G du secteur Dabanani incendié en février 2024, l’adressage des équipements marchands (Grand marché Dossolo), la mise en œuvre des programmes de formation en World, Excel et Power Point, la formation des agents sur le régime financier des collectivités territoriales, l’entretien de routes et d’ouvrages d’art.

En ce qui concerne la prise de participation à la recapitalisation de I’ACI, le président de la délégation spéciale dira qu’elle répond à une volonté des plus hautes autorités de la Transition en faveur du redressement de cette société qui a une vocation stratégique et économique pour l’Etat et la collectivité du district de Bamako.

En conclusion, M. Traoré a invité la population de Bamako à s’acquitter correctement du paiement des impôts, taxes et redevances afin de donner à la mairie du district les moyens de ses ambitions pour le développement de la ville.

Ibrahima Ndiaye

