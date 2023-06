Au cours d’un point de presse tenu hier mercredi 21 juin 2023, le Président de l’Autorité indépendante de gestion des élections (A.i.g.e) Me Moustapha Cissé a fait le point des travaux de la Commission nationale de centralisation des résultats du scrutin référendaire du 18 juin 2023. « A ce jour, au regard du nouveau de traitement des résultats acheminés à l’Aige et comparés avec les résultats électroniques transmis sur la plateforme, la commission nationale de centralisation en mesure d’annoncer avec certitude que plus de 24 000 bureaux de vote sur un total de 24 416 ont été traités.

A ce stade de la centralisation des résultats de l’intérieur et de l’étranger, le taux de participation est de 38%. Ce pourcentage ne concerne que les résultats du scrutin général du 18 juin 2023, et est susceptible d’évoluer favorablement avec l’arrivée continue des résultats et la prise en compte dans le décompte final du vote anticipé des membres des Forces de Défense et de Sécurité, qui s’est déroulé une semaine plutôt et dont le dépouillement a eu lieu au même moment que celui du scrutin général du 18 juin», a déclaré le premier responsable de l’Aige.

