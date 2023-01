Suite à la grâce présidentielle avec remise totale de peines accordée le vendredi 6 janvier 2023 aux 49 soldats Ivoiriens condamnés à 20 ans de réclusion criminelle pour les 46 soldats ivoiriens et 2 millions d’amendes chacun et pour les 3 soldates condamnées par contumace à la peine de mort pour avoir refusé de comparaître ; inculpés de : Association de malfaiteurs, attentat et complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, détention, port et transport d’armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et de complicité. M. Makan Moussa KANOUTÉ , Président du Mouvement Ensemble pour un Mali nouveau(E.M.A.N) à travers leur communiqué de presse rendu public ce lundi 09 janvier 2023 a salué ce geste patriotique du Colonel Assimi GOÏTA.

Pour le Président Makan Moussa Kanouté , son mouvement Ensemble pour un Mali nouveau(E.M.A.N) a suivi avec un grand intérêt, la lecture du communiqué N°43 du Gouvernement de la Transition, relative à la grâce présidentielle avec remise totale de peines aux 49 Ivoiriens; après leur condamnation judiciaire à la date du 29 décembre 2022. A cet effet, le Mouvement Ensemble pour un Mali nouveau (E.M.A.N) salue et remercie SE le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’État, pour ce geste qui prouve à suffisance, ses qualités d’Homme d’État soucieux de maintenir le dialogue, la paix, la fraternité entre le Mali et l’ensemble des pays de la région. Aussi, le Mouvement Ensemble pour un Mali nouveau(E.M.A.N) salue également la vigilance et le professionnalisme de nos Forces de Défense et de Sécurité qui œuvrent au quotidien, pour assurer la quiétude de l’ensemble de la population.

Le Président Makan Moussa Kanouté et l’ensemble des membres de leur Mouvement Ensemble pour un Mali nouveau (E.M.A.N) joint leur voix à celle du Gouvernement de la Transition, pour magnifier leur reconnaissance à l’endroit du Président de la République Togolaise SE M. Faure Essozimma GNASSINGBE, pour ses efforts incommensurables et son engagement constant pour le dialogue et la paix entre les pays de la région Ouest-Africaine.

Bokoum Abdoul Momini

