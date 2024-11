Oumou Sall Seck, la nouvelle ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, est une figure emblématique connue pour sa bravoure et sa détermination.

Depuis son élection en tant que maire de la Commune urbaine de Goundam en 2004, elle a consacré sa carrière à la reconstruction du Mali, mettant un accent particulier sur l’autonomisation des femmes et leur rôle dans la société et la politique. Femme de conviction, elle incarne la résistance et la persévérance, démontrant un engagement inébranlable envers l’amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Sa vision humaniste et sa capacité à inspirer le changement font d’elle une leader respectée et admirée, prête à relever les défis de son nouveau rôle ministériel avec audace et détermination.

Ces distinctions témoignent de l’impact significatif et de l’engagement de cette femme dans la défense des droits de l’homme et l’amélioration de la société. En 2008, Oumou Sall Seck a reçu le prix international des Droits de l’Homme « Pool Lauritzen » et le Trophée d’initiative du Groupe Airness, sous la direction de Malamine Koné, le patron de la célèbre marque Airnes. Deux ans plus tard (2010), la nouvelle ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle s’est vue décerner le prix «Women In Excellence» par l’ambassade des États-Unis au Mali, une récompense qui est venue renforcer sa stature en tant que modèle de réussite et d’excellence féminine. Ces distinctions illustrent non seulement sa détermination personnelle, mais aussi son rôle inspirant en tant que défenseur des droits et promotrice de l’égalité.

Ancienne membre de l’Association des municipalités du Mali, Oumou Sall Seck fut vice-présidente de l’Association des femmes conseillères municipales du Mali. En 2012-2013, elle s’est consacrée aux domaines de la sécurité et de la lutte contre la violence en Afrique de l’Ouest et au Sahel, la réconciliation et le dialogue et la coopération transfrontalière et interrégionale. Dans le cadre de la résolution de la crise multidimensionnelle de 2012, Oumou Sall Seck a joué un grand rôle à travers le Mouvement trait d’union et en tant qu’experte auprès du Haut représentant du Président de la République pour le Dialogue inter-Maliens .

Son sens dévoué de patriotisme a joué un rôle crucial dans sa nomination en tant qu’ambassadeur du Mali en Allemagne le 31 mai 2018 par le président de la République d’alors, Ibrahim Boubacar Keita.

La nomination d’Oumou Sall Seck à la tête du département chargé de l’Entreprenariat national pourrait encourager de nouvelles initiatives qui stimulent la création d’emplois, soutiennent les entrepreneurs et améliorent les programmes de formation professionnelle. Son engagement envers le service public et son pays sera un atout précieux pour l’avenir de l’économie nationale et pour l’amélioration des opportunités professionnelles pour nos citoyens.

