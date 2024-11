Politique : “J’invite le Général Assimi Goïta à libérer les 11 leaders détenus pour un apaisement social” lance Yeah Samake

Au détour d’une édition spéciale de son émission Débat Public, notre confrère La Voix du Mali a organisé une session depuis Ouelessebougou avec l’ancien diplomate Yeah Samaké. L’ancien élu communal en a profité pour se pencher sur le cas des acteurs politiques emprisonné ainsi que sur son engagement pour le Mali.

D’emblée, l’équipe de journalistes conduite par son directeur général indiquera que c’est à la demande de l’invité que l’émission a été délocalisée sur une place publique. Avec le leader local Yeah Samake sous les projecteurs, l’espace en question a refusé du monde dans l’après-midi du samedi dernier.

Fraîchement rentré d’un long séjour à l’extérieur, il a réagi à la détention des acteurs politiques en faveur de qui il a pris position sans fioriture. Yeah Samake dénonce, en effet, des conditions d’arrestation en porte-à-faux avec la constitution et estime que président Assimi GOÏTA devrait faire parler son cœur en ouvrant pour leur libération. Il participe d’un apaisement du climat et d’un effet positif sur l’opinion, a-t-il laissé entendre. Idem pour Kaou Djym qu’il estime être la victime car une gouvernance appréciée et reconnue se distingue par la promotion de la liberté d’expression.

Interrogé sur la transition, Yeah Samaké estime que les militaires font de leur mieux. Le président d’honneur fera cette clarification suivante sur ses prises de positions : ” Je ne suis pas un opposant mais plutôt pro Mali. Mon amour pour le pays m’amène à être sans langue de bois sur la vie de la nation. Le Mali importe plus que tout et que ça soit dans un poste ou pas, je continuerai de poser les actions sociales que je fais à travers le pays”.

C’était l’occasion par ailleurs pour le conférencier du jour de révéler aussi qu’en dépit de son statut il ne dispose nullement d’un passeport diplomatique. L’ancien ambassadeur estime que ses prises de position seraient passées par-là, même s’il pense que la détention de ce document n’est pas une fin en soi. «Malgré les apparences, j’ai un passeport ordinaire et cela ne me gêne nullement. Il ne faut pas se battre pour ses acquis de la nation mais plutôt booster la destination Mali ou les actions de développement”, ajoutera celui qui fut le maire le plus en vue de l’histoire du Djitumu.

Remerciant la rédaction de la radio au cœur de l’entretien aux allures de meeting, Yeah Samake va confier, au demeurant, que de toutes les fonctions qu’il occupa, sa mission d’élu central de Ouelessebugu fut le plus beau des mandats. Les couleurs de 2025 seraient-elles ainsi annoncées ?

I KEÏTA

