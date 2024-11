La saison 2024-2025 de la Fédération malienne de football (Fémafoot) a donné son coup d’envoi officiel le dimanche 17 novembre dernier, au stade Mamadou Konaté, à la faveur de la Super coupe Ben Oumar Sy. Le Djoliba AC, champion en titre, a tenu son rang face au Stade malien de Bamako, en s’imposant par le score de 2-0.

La finale s’est déroulée en présence de Moussa Sylvain Diakité, Premier vice-président de la Fédération malienne de football (Fémafoot), Sidi Bekaye Magassa, secrétaire général de la Fémafoot, Salif Traoré, représentant d’Orange-Mali, Yves Bissouma, capitaine des Aigles, ainsi que plusieurs responsables sportifs du pays.

Cette confrontation entre les deux clubs rivaux du football malien a tenu toutes ses promesses, en plus de cela, elle a drainé, une foule des grands jours au stade Mamadou Konaté. Dès le coup d’envoi, les pensionnaires de Sotuba se sont montrés très dangereux devant les buts du Djoliba AC, en créant quelques occasions de but sans concrétiser une. Cette première période a été largement dominée par les blancs de Bamako qui ont obtenu 8 corners, avec à la clé plusieurs occasions de but. C’est sur ce score de 0-0 que l’arbitre de la partie renvoie les deux formations aux vestiaires.

A la reprise, le coach des rouges de Bamako, Demba Mamadou Traoré, a procédé à des changements tactiques en intégrant Youssouf Simpara et Boua Kanté. Ce changement des joueurs a rapidement changé le cours de la rencontre en faveur du Djoliba AC. A la 84ème minute de jeu, l’un des nouveaux entrants Boua Kanté a ouvert le score pour les rouges de Bamako, suite à une bonne action collective de son équipe.

Après ce but, les pensionnaires de Hérémakono ont poussé leurs adversaires du jour dans leur moitié de terrain avant de marquer le deuxième but de la rencontre. Ce deuxième but est l’œuvre de Youssouf Simpara à la 88ème minute de jeu. On peut dire que les Djolibistes ont remporté ce trophée grâce au coaching gagnant de leur entraineur Demba Mamadou Traoré. Cette victoire des rouges de Bamako a été bien accueillie par leurs supporters qui ont chanté et dansé à la gloire de leurs couleurs.

Pour les récompenses, le Djoliba AC, vainqueur, a reçu un trophée et plus un chèque de 5 millions de F CFA. Quant au vaincu, il a reçu un chèque de 3 millions de F CFA.

Il faut rappeler que le coup d’envoi de la première saison du championnat professionnel Ligue 1 Orange est prévu pour ce samedi 23 novembre.

Mahamadou Traoré

