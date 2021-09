Visite du CNPM au siège du CSP : Les balises d’un partenariat fécond posé

Dans l’optique de tisser un partenariat fécond avec le CSP, une délégation du CNPM conduite par son président Diadié dit Amadou Sankaré, a rendu une visite de courtoisie au Centre du secteur privé (CSP), le jeudi 9 septembre 2021. A l’occasion, le CSP a sollicité l’appui du CNPM pour surmonter ses difficultés.

De part cette visite, le président du CNPM, concrétise l’un des axes de son programme de travail à savoir le rassemblement des acteurs du secteur privé malien dans toute leur diversité. Selon lui, ceci vise à créer une force commune capable de mieux peser sur les chantiers clés tels que l’amélioration du climat des affaires et la promotion du partenariat public-privé .

Et pour Diadié dit Amadou Sankaré : ‘ le CNPM et le CSP partagent une vision commune, celle de bâtir un secteur privé dynamique dans un environnement favorable et assaini, capable d’impulser et de maintenir une croissance économique forte durable, et le tout soutenu par l’animation d’un cadre de dialogue social constructif et responsable’.

Un avis bien accueilli par le DG du CSP, Baïdy Diakité. Qui précise que le président Sankaré est à l’écoute du secteur privé. Dans son intervention, M. Baïdy Diakité a procédé à la présentation du centre, ses missions et ambitions pour un secteur productif au service du pays. Il fut complété par la présidente de l’APEP, Gakou Salimata Fofana, qui n’ a pas manqué de souligner les besoins et difficultés auxquels le centre fait face. Il s’agit entre autre du renforcement des ressources humaine et financière, de la rénovation des infrastructures et équipements. Quant à la représentants des entrepreneurs, Mama Mandani Samaké , elle a souligné quelques problèmes auxquels sont confrontées les jeunes entreprises à ne citer que le difficile accès aux financements. A l’image des deux autres intervenants, Mme Samaké a sollicité l’accompagnement du CNPM pour renforcer leurs activités.

Après avoir prêté oreille attentive à ses interlocuteurs, M. Diadié Amadou Sankaré, les a rassuré que le CNPM et l’ensemble de ses groupements ne ménageront aucun effort pour apporter l’aide et l’assistance nécessaires pour les accompagner dans leur mission. Tout en rappelant l’important rôle du secteur privé dans la croissance économique, Monsieur Sankaré, assure qu’il s’agit du début d’un partenariat fécond entre le CNPM et le CSP.

Khadydiatou SANOGO

