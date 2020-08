Mali / CNSP : L’aide de camp de Karim Kéïta arrêté

Selon des sources généralement bien informées, l’aide camp de Karim Kéïta (ancien président de la Commission défense de l’Assemblée nationale non moins fils de l’ex président IBK) plus connu sous le surnom de Mèle, aurait été arrêté dans la mouvance des événements militaires qui ont conduit à la démission d’IBK et de son régime. Que reproche-t-on à cet Inspecteur de police ?

La fausse lettre IBK au Cnsp

Depuis environ 72 heures, une correspondance circule sur les réseaux sociaux attribuée au Cnsp, révélant qu’IBK aurait demandé à ceux qui ont obtenu sa démission de faire en sorte que la transition serve de “leçon à tous ceux qui voudront à l’avenir se servir des Maliens pour ramasser dans la rue ce qu’ils n’auront jamais par les urnes. Construisez ce Mali avec une nouvelle génération d’hommes et de femmes patriotes”. Avant de poursuivre : “Vous ne connaissez pas ceux qui m’ont combattu. Certains d’entre eux sont prêts à démolir la République pour le pouvoir…”. Contacté par nos soins, un responsable de la cellule de communication a balayé d’un revers de la main l’authenticité de cette correspondance.

“Vaquez à votre occupation, c’est du fake news. Je le dis et je répète, à aucun moment IBK n’a donné ce genre de conseils aux membres du Cnsp. Si tel était le cas, je n’aurai eu aucune gène de vous le dire“, nous a confirmé un officier membre du Cnsp.

Chérif Ousmane Madani Haïdara se dote d’un Cabinet

Le très influent guide religieux Cherif Ousmane Madani Haïdara vient de former un Cabinet atour de lui afin de le conseiller et de l’orienter dans ses différentes charges de président du Haut conseil islamique, parrain de l’association Ançar dine et président d’honneur du groupement des leaders spirituels musulmans.

Cette équipe majoritairement jeune est composée d’un directeur de Cabinet, d’un chef de Cabinet en la personne de N’Golo Dembélé, d’un assistant administratif, Mahamane Coulibaly, d’un chargé de la Sécurité, Mohamed Touré. Le poste de chargé à la communication est assuré par Yaya Konaté, le protocole par Alkad Haidara et le chargé des Finances est Amadou Karambé.

