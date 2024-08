Suite aux propos subversifs du porte-parole de l’Agence ukrainienne de renseignement militaire, avouant l’implication de l’Ukraine dans «l’attaque lâche, traître et barbare de Groupes armés terroristes à Tinzawatène», notre pays a rompu ses relations diplomatiques avec l’Ukraine avec «effet immédiat». C’est ce qui ressort d’un communiqué publié dimanche dernier (4 août 2024) par le ministre d’Etat, ministre de l’Administration et de la Décentralisation/porte-parole du gouvernement, Colonel Abdoulaye Maïga.

Le gouvernement du Mali déclaré avoir «pris connaissance, avec une profonde stupeur, des propos subversifs par lesquels Andri Ioussov, porte-parole de l’agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l’implication de l’Ukraine dans une attaque lâche, traître et barbare de groupes armés terroristes ayant entraîné la mort d’éléments des Forces de défense et de sécurité maliennes à Tinzawatene, ainsi que des dégâts matériels»… Le gouvernement juge que ces actes «violent la souveraineté du Mali, dépassent le cadre de l’ingérence étrangère et constituent un soutien au terrorisme international».

Avant le conflit russo-ukrainien, les relations entre les deux pays étaient excellentes, notamment dans le domaine de la formation. Beaucoup d’étudiants et stagiaires maliens ont fréquenté les universités et les instituts ukrainiens. On se rappelle, il y a deux ans, 43 étudiants maliens ont décidé de ne pas fuir la guerre et de rester malgré l’intensification des combats afin de mieux préparer leurs soutenances…

BIENNALE ARTISTIQUE : «Tombouctou 2025» en voie de concrétisation

Depuis dimanche dernier (4 août 2024) la Biennale artistique et culturelle (BAC) a officiellement pris ses quartiers (remise de fanion, implantation de la mascotte…) à Tombouctou. «Si un État chute politiquement, il pourra se redresser ; si un État chute économiquement, il pourra se redresser ; mais s’il chute culturellement, c’est la dérive totale», a rappelé le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, lors de la cérémonie officielle de remise du fanion.

Pour les différents intervenants la BAC reste ce puissant levier d’interpénétration et de brassage des populations pour une cohésion sociale, un vivre-ensemble, un espace de dialogue de culture et une éclosion de talents. Ce que le ministre Andogoly Guindo a qualifié de fortification de l’appartenance à la même nation, de sentiment de responsabilité et de dignité ainsi que de souffle patriotique extraordinaire inné en chaque Malien.

