L’ancien footballeur de renom Seydou Keïta alias Seydoublen a beaucoup investi dans l’immobilier, peu créateur d’emplois, maintenant il se frotte à l’industrie qui est une mine d’emplois. Les chiffres dansent dans sa tête. 6 usines en cours de construction à Sanankoroba qui vont générer 330 emplois directs et plusieurs milliers d’emplois indirects. Les mots circulent sur ses lèvres : usine de karité, une usine d’huile de coton, une unité d’huile de palme, une usine de savon, une usine de bidons et une autre d’aliment-volaille. Et tenez-vous bien ! Sans solliciter aucune banque d’ici ou d’ailleurs et sans associé. On le sait riche ! Très riche même ! Mais pas au point de mener seule la barque à bon port.

Une initiative à encourager. Si d’autres pouvaient suivre ses pas !

Ménaka

5 forains tués

Cinq civils ont été tués dimanche dans l’attaque de leur véhicule par des hommes armés non identifiés, selon les autorités locales des témoins. Les victimes se rendaient à la foire d’Anouzagrene à 75 km de Ménaka, quand ils ont été pris pour cible.

Les pressions militaires de plus en plus fortes sur les groupes armés terroristes conduisent ces derniers à s’en prendre à des populations civiles, qui sont des cibles faciles.

Bourem

Un commerçant froidement abattu

Un homme a été touché par plusieurs impacts de balles. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche dans la commune de Téméra – cercle de Bourem Les tireurs ont ensuite pris la fuite. Ils sont toujours inconnus et recherchés. La victime est décédée des suites de ses blessures.

On pourrait se demander pourquoi la victime était ciblée. Les populations autochtones supposées hostiles, de présumés collaborateurs de l’administration ou de l’armée, fréquemment exécutés de manière ciblée.

Cet assassinat vient tristement rappeler l’enlèvement, dans la même localité, d’un animateur radio jusque-là resté introuvable.

