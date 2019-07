Même s’il est vrai que le mandat des députés a été prorogé jusqu’au 02 mai 2020, nul besoin d’être un devin pour comprendre que le gouvernement n’attendra pas cette fois-ci la dernière minute pour s’atteler à l’organisation des législatives. Il pourrait même s’y prendre beaucoup plus tôt qu’il n’en donne l’air. En effet, de sources concordantes, il est envisagé d’organiser le premier tour de l’élection des députés d’ici à la fin de l’année et programmer le second tour en début d’année 2020. C’est le scénario qui est envisagé pour le moment, en tout cas.La grande question reste, désormais, la faisabilité de ces législatives et la manière dont le gouvernement va s’y prendre en vue de nous proposer des scrutins apaisés et transparents.

Djéma : «légère» attaque terroriste

Les attaques terroristes se rapprochent-elles de plus en plus de la capitale ? Tout porte à croire que, oui. En tout cas, selon des informations qui nous sont parvenues, il s’est produit un semblant d’attaque terroriste non loin de la capitale, sur la route de Kayes. Dans la nuit du 09 au 10 juillet 2019, des hommes armés non identifiés, à bord de deux véhicules civils et quelques motos, ont fait éruption, à 75 kilomètres de la circonscription de Djema, dans le village de Djoumara. Entrés dans le village, ils ont effectué plusieurs tirs à l’arme automatique et ont incendié le logement du chef du service de conservation de la nature (agent forestier) et son véhicule de commandement. Aucune perte en vie humaine n’a été heureusement constatée.

La Rédaction

