Gao : Rachid Lawal n’est plus

Le richissime opérateur économique a rendu l’âme le 24 novembre dernier à Bamako après une longue maladie. Rachid Lawal avait été enlevé en décembre 2021 par des hommes armés, puis libéré en janvier dernier après payement d’une rançon estimée à dizaines de millions de francs CFA. Au cours de cet enlèvement, il aurait été blessé par balle et subi de mauvais traitements.

Aux lendemains de sa libération à Gao en janvier 2022, il avait été évacué sur Bamako pour suivre des traitements adaptés. Selon des proches, il avait perdu l’usage de ses jambes et son état se dégradait au fil du temps.

Des mois après sa libération, un réseau de kidnappeurs avait été démantelé à Gao. Plusieurs individus ont été arrêtés. Toutefois, on ignore s’ils ont un lien avec le rapt de Rachid Lawal et d’autres avant et après lui. Les populations locales continuent d’entretenir l’espoir la main de la justice ne tremblerait pas.

Dogons-Touaregs :

Un pas vers le vivre ensemble

Samedi dernier, une délégation de la communauté dogon dirigée par le “Hogon” Binogo Ouologuem président de festival “Ogobagnan” a rendu une visite de courtoisie au chef général de la tribu Kel Ansar du Mali, Abdoul Magid Ag Mohamed Ahmed Al Ansari dit Nasser, samedi à travers un dîner offert par l’Amenokal Nasser. L’objectif de cette visite était de renforcer les liens de fraternité et de cousinage existants entre les deux (2) communautés (Touaregs et Dogons) pour le vivre ensemble et la cohésion sociale entre voisins au tour d’un méchoui.

Un des temps forts de la rencontre a été la remise d’un tableau symbolique au chef général de la tribu Kel Ansar Honorable Abdoul Magid Ag Mohamed Ahmed Al Ansari dit Nasser par le Hogon pour son engagement en faveur de la paix et la cohésion sociale du Nord au Sud-est à l’Ouest.

L’Amenokal a remercié ses cousins tout en saluant l’initiative et les a exhortés de continuer à entretenir cet esprit de paix pour un Mali stable et prospère.

xx

Alliance des États du Sahel

Monnaie commune en gestation ?

Dans la capitale malienne, les ministres des finances de l’Alliance des États du Sahel ( AES ) se sont penché également la nécessité de la création d’une Banque d’investissement et d’un fonds de stabilisation monétaire appartenant aux trois États dans le but de garantir la bonne santé financière dans cet espace. Ces nouvelles mesures exceptionnelles laissent présager une véritable union économique et monétaire pouvant aboutir à la mise en circulation d’une monnaie unique.

Le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont réunis au sein de cette alliance qui se veut une architecture de défense commune en cas d’agression de l’une des parties prenantes et constitue un changement géopolitique dans la sous-région.

« Par la présente charte, dénommée charte du Liptako-Gourma, les parties contractantes instituent entre elles, l’Alliance des Etats du Sahel (AES) […] Toute atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale d’une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d’assistance et de secours de toutes les parties. » Par ces mots, prononcés samedi 16 septembre à Bamako, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a entériné un projet en gestation depuis plusieurs semaines.

L’ex-gouverneur de Bougouni :

Elevé au rang de citoyen d’honneur

La région a élevé l’ex-gouverneur, le général de Brigade Keba Sangaré, au titre de citoyen d’honneur. Par cette distinction, les populations ont marqué leur reconnaissance à l’ex-gouverneur nommé récemment chef d’état-major général adjoint des Forces armées maliennes.

Ce premier titre de citoyen d’honneur est décerné à cette personnalité que la région de Bougouni veut honorer pour ses mérites et qu’elle souhaite remercier pour les services rendus. Qui, par ses qualités morales, intellectuelles et sa gouvernance a forcé l’admiration.

Jeunes, femmes et vieux, griots et religieux se sont pressés à sa résidence à Djikoroni-Para (Bamako) pour célébrer ce digne fils du pays.

Rassemblées par la Rédaction

Commentaires via Facebook :