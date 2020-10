Le ministre Hamadoun Touré en visite à l’ORTM et à l’AMAP

Le ministre de la Communication et de l’Économie numérique a visité ce mardi 20 octobre 2020 les locaux de l’ORTM et de l’AMAP. L’objectif de cette visite était d’aller s’enquérir des conditions de travail de ces deux structures relevant de son département, ensuite encourager les agents dans leur mission régalienne qui est d’informer la population. Selon le ministre Touré, les médias auront un rôle très important à jouer aussi bien que dans la phase préparatoire des élections que pendant les élections. Il a, par ailleurs, exhorté les médias visités à redoubler d’efforts pour aider les Maliens à s’unir et à s’accepter malgré leur différend.

Koulouba : Le président Bah N’Daw a accordé une audience au Secrétaire d’État parlementaire de l’Allemagne

En visite dans notre pays, le Secrétaire d’État parlementaire de la République fédérale d’Allemagne, M. Thomas Silberhorn a été reçu en audience ce mardi 20 octobre 2020, par le président de la Transition, M. Bah N’Daw. Au cours des échanges, les deux personnalités se sont entretenues sur les missions assignées aux autorités de la Transition, l’organisation des futures élections générales ainsi que les réformes politiques et institutionnelles. Selon M. Silberhorn, son pays est prêt à accompagner le Mali pour la réussite totale de son processus de Transition. Il a ensuite assuré, l’engagement de l’Allemagne à préserver et consolider la relation entre les deux pays.

Préparation du CHAN 2021: les Aigles locaux affronteront leurs homologues du Niger et du Maroc en amical

Les Aigles locaux du Mali disputeront du 26 au 31 octobre prochain, deux matches amicaux contre ses homologues du Niger et du Maroc. Deux matches comptant pour la préparation du Championnat d’Afrique des nations qui se tiendra du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. La sélection nationale locale affrontera d’abord le mena du Niger le 26 octobre prochain avant de s’en découdre le 31 octobre avec le Maroc.

Journée internationale de la jeune fille : la lutte contre la pandémie du covid-19 et la migration

La journée internationale de la jeune fille décrétée le 11 octobre lors l’assemblée générale des Nations Unies en reconnaissance des droits de la jeune fille a été célébrée au Mali le 20 octobre 2020 à la Cité des enfants en raison de calendrier et aussi la pandémie du coronavirus. Enregistré sous la présence de la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille Mme Bouaré Bintou Founè Samaké, de la représentante du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) Mme Sylvie Fouet, du maire de la Commune VI, Bakary Dembélé et des invités, le thème évoqué cette année était « Covid-19 et mobilité des filles, risques et enjeux ». Le thème avait pour but de faire un appel à la lutte contre l’instabilité des jeunes filles sur la migration qui sont risquées aux viols, abus sexuels, les grossesses précoces et non désirées, l’emprisonnement, la prostitution, etc., mais aussi contre leur exposition à la Covid-19. La journée a été animée par un panel sur la thématique Covid-19 animé par deux médecins et aussi la remise de kits sanitaires par ONU Femmes au département de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la famille.

Promotion des mérites africains : Le Mali ne reste pas à l’écart

La 15è édition du prix africain de développement (PADEV) s’est tenu du 11 au 13 octobre 2020 à Kigali la capitale du Rwanda. Lors de ce grand rendez-vous de distinction des bâtisseurs africains, le maire de la Commune urbaine de Ségou Nouhoum Diarra a été désigné « Meilleur administrateur africain des collectivités locales » pour ses nombreuses actions menées en faveur du développement de sa collectivité. Il rejoint ainsi le Top 100 des meilleurs maires de la CEDEAO et de l’union africaine (UA), la remise du prix a eu lieu lors d’une cérémonie grandiose dénommée Le diner-gala des bâtisseurs africains. » « Je pense que ce prix est aujourd’hui le fruit de tout ce que nous avons fait comme effort » a indiqué le maire ému par l’accueil chaleureux des populations de la cité des Balanzans.

Nouvelle alliance entre le ministre malien en charge du domaine et le Comité international de la Croix-Rouge

Le 20 octobre 2020 le ministère de l’Agriculture, de l’élevage et la Pêche en partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont signé un accord du 10è portant sur le renforcement des capacités d’intervention du département dans le domaine de l’élevage. La cérémonie a été présidée par les responsables des deux départements à savoir Mahmoud Ould Mohamed ministre de l’Agriculture et Ronald Ofteringer chef de la délégation du CICR. « Cette année le programme d’appui à l’élevage sera reconduit malgré les conditions sécuritaires difficiles dans lesquelles évoluent nos équipes » à déclarer le responsable du CICR. Selon lui ce programme qui débutera bientôt prévoit la vaccination de 4.300.000 têtes appartenant à plus de 130.000 ménages et la formation de 20 auxiliaires d’élevage en santé animale, ainsi que le soutien en aliment bétail en période de soudure pastorale et l’appui à la production du « bourgou ». Le chef du département de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche a indiqué qu’il s’agira à travers cette convention de relancer la mise en œuvre des activités de protection zoo sanitaire, d’alimentation du bétail, de réhabilitation des infrastructures d’élevage (surcreusement des mares, constructions des parcs de vaccination) et d’hydraulique.

