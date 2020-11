Quid des DAF ?

On n’en a pipe mot dans le décret d’attribution et d’affectation des différents services aux départements ministériels respectifs. Il s’agit notamment de la tutelle réelle des Directions des finances et du matériel. Le décret d’attribution des services se contente d’en affecter une à chaque département ministériel sans résoudre l’équation laissée sans réponse par les autorités précédentes, à savoir : la primauté entre l’autorité de nomination et l’autorité d’emploi. Alors que l’une ne se distinguait pas de l’autre, une mesure de l’hôtel des Finances, sous la férule de Boubou Cissé, était intervenue pour bouleverser la donne en centralisant la nomination et le fonctionnement de tous les Dfm au niveau de ce département. Ce qui leur confère un caractère hybride décrié par nombre d’observateurs et dont les équivoques méritent peut-être d’être levées au mieux de la bonne marche de la Transition.

Le jour des conseils de ministres en mode décalage

Depuis le début de la Transition consécutive au coup d’Etat du 18 Aout, la nouvelle machine conduite par Bah N’Daw n’a de cesse d’accumuler les manquements et contorsions aux dépends de la légalité. Aux nominations et autres promotions professionnelles à la hussarde semble avoir ouvert la voie une première violation flagrante de la loi lors de l’investiture du premier responsable de la nation où les magistrats de la Cour suprême ont superbement piétiné la tradition tradition républicaine en la matière. Le syndrome congénital se poursuit, selon toute évidence, avec notamment une complaisance au plus haut sommet de l’Etat dans la violation du serment en rapport avec le respect de la légalité. Le parjure résiste ainsi aux vagues du changement promis et qui s’annonce de moins en évident avec les légèretés qui caractérisent le fonctionnement régalien. Comme sous IBK, par exemple, le nouveau pouvoir a grand mal à se conformer aux préceptes constitutionnels. C’est le cas pour le jour consacré à la tenue du conseil des ministres qui a tendance a quitté définitivement les mercredis pour le vendredi. Il est pourtant clairement indiqué noir sur blanc dans la loi fondamentale encore en vigueur que le conseil des ministres hebdomadaire se tient le troisième de la semaine.

La Rédaction

