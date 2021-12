Reçus par le ministre de la Défense et des Anciens combattants, il y a quelques semaines, les quatre hélicoptères russes de type MI-171 ont été solennellement remis à l’Armée de l’air par le président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA. La cérémonie de remise a eu lieu vendredi dernier (26 novembre 2021) à la Base 101 de Sénou. Elle a enregistré la présence du Premier ministre, du ministre de la Défense et des Anciens combattants ainsi que d’autres membres du gouvernement. On y notait également la présence du Président du Conseil national de Transition et celle de l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali.

L’acquisition de ces appareils de conception russe prouve, selon le Alou Boï Diarra (Chef d’Etat-major de l’Armée de l’air), l’amélioration des compétences tactiques de l’Armée de l’air. C’est aussi la preuve que les autorités de la Transition portent une attention particulière au renforcement des capacités opérationnelles des Forces Armées maliennes (FAMa). Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Colonel Sadio Camara, a à son tour indiqué qu’il fallait un tel engagement pour éviter au Mali de «sombrer dans l’abîme de l’histoire».

Selon M. le ministre Camara, ces hélicoptères ont fait leur baptême de feu le lundi 1er novembre 2021 à travers la libération des trois otages Chinois. Il a également précisé que ces appareils ainsi que la formation du personnel navigant a été entièrement pris en charge par le budget d’Etat à plus de 36 milliards de F Cfa. Ces appareils flambant neufs ont été acquis auprès de la Fédération de Russie. Ils sont multifonctionnels: recherche et sauvetage, transport de fret et des troupes. Ils peuvent faire 250 km à l’heure avec une autonomie de 3h… Ces hélicoptères sont équipés pour le combat tactique.

La remise officielle des clés des quatre appareils et la présentation de l’équipage à été suivie par un vol de démonstration. Au-delà des mots, la devise de l’Armée de l’air, «Plus haut, plus loin et plus fort», se traduira désormais en actes au profit des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) dans leurs missions quotidiennes de sécurisation du territoire national.

SOLIDARITE : La BNDA au chevet de l’AMALDEME

La BNDA a fait parler son cœur mercredi dernier (1er décembre 2021) en faveur de l’Association malienne de lutte contre la déficience mentale chez l’enfant (AMALDEME) où a lieu la cérémonie de réception d’un hangar et d’une aire de jeux inclusive.

En effet, la BNDA y a construit un hangar en charpente métallique de 15m/20 de surface et 7m de hauteur, une aire de 5 jeux dont 2 toboggans, 2 manèges, un jeu à cheval pour un montant total de 12 millions de F Cfa. Ce projet permettra aux enfants de se divertir, de se socialiser, de s’épanouir, de développer leur imagination, d’améliorer leurs capacités psychomotrices tout en se mettant à l’abri du soleil et de la chaleur.

L’AMALDEME est une association humanitaire créée le 31 juillet 1984 par la regrettée Mme Sanogho Kadiatou Bagayoko. Elle a fondé cette structure suite à son expérience personnelle en tant qu’assistante sociale et en tant que mère de deux filles en situation de handicap mental. L’AMALDEME a œuvre à préparer les jeunes en difficulté d’apprentissage à l’intégration sociale ; mettre en œuvre quatre niveaux de formation (éveil, initiation, orientation et préformation) ; intégrer l’école maternelle et l’école primaire (suivant le programme national de l’enseignement primaire) et enfin aider les pensionnaires à préparer leur réinsertion dans la société. Le relais a été courageusement pris aujourd’hui par sa fille Yasmina Sanogho qui maintient la structure en vie malgré les difficultés financières.

