Dr. Abdoul Fatah Cissé, directeur général de la Maison du Hadj, à propos des relations du mali avec le royaume d’Arabie Saoudite : “Le Royaume d’Arabie saoudite et surtout la famille Saoud entretiennent une vieille et historique relation avec le Mali”

“Il existe une relation exemplaire entre le peuple saoudien et le peuple malien”

Dans le cadre de la célébration du 93e anniversaire de la Fête nationale du Royaume d’Arabie saoudite, prévue ce 23 septembre 2023, Dr. Abdoul Fatah Cissé, directeur général de la Maison du Hadj (un fin connaisseur de ce pays), parle de la relation du Mali avec le Royaume d’Arabie saoudite.

Approché par nos soins, Dr. Abdoul Fatah Cissé a confié que le Royaume d’Arabie saoudite et surtout la famille Saoud entretiennent une vieille relation avec le Mali, surtout à travers le Roi Fayçal qui avait fait un déplacement officiel au Mali depuis les années 1960.

“Depuis cette date, la famille Al Saoud qui célèbre sa fête nationale entretient une très bonne relation avec le Mali et l’Afrique entière. Cette relation du Mali avec le Royaume d’Arabie saoudite continue avec les autres Rois qui se sont succédé à la tête du Royaume d’Arabie saoudite. Le barrage de Sélingué, la route Sevaré-Gao, le Pont Fahd (2e pont de Bamako), la mosquée et l’Université Fayçal, entre autres, sont les fruits de cette relation que le Mali entretient avec le Royaume d’Arabie saoudite, qui ne date pas d’aujourd’hui. Tout le monde se rappelle du pèlerinage historique de Kankou Moussa à La Mecque et qui a séjourné à Médine.

Kankou Moussa a fait beaucoup de dons, beaucoup de subventions et a même acheté des terres en Arabie saoudite pour que les Maliens qui partent au pèlerinage ne souffrent pas de problèmes de logement à La Mecque et à Médine. Depuis cette époque, les relations du Mali avec le Royaume d’Arabie saoudite ne font que se fructifier et s’améliorer. Mais, après la politique coloniale qui a un peu arrêté l’amélioration des relations de l’Arabie saoudite avec l’Afrique entière vers les années 80 jusqu’aux années 90, il y a eu une très bonne relation”, dit-il.

Toujours à propos des relations du Mali avec le Royaume d’Arabie saoudite, Dr. Abdoul Fatah Cissé révèle que l’actuel ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite au Mali, Khalid Mabruk Al-Khailed les a améliorées à travers son implication, sa présence aux cérémonies et aux côtés des autorités de la Transition du Mali.

“Et pendant la période du Hadj, chaque fois qu’il est sollicité pour soutenir les dossiers maliens, il a été très disponible pour nous accompagner, nous soutenir et nous en donnant des privilèges. Même quand nous avons eu des problèmes de caution, il s’est déplacé uniquement pour venir résoudre nos problèmes. La relation du Mali avec l’Arabie saoudite se passe très bien. Bien qu’il y a eu des changements, des coups d’Etat en Afrique, la politique saoudienne n’a jamais changé envers la population malienne ou africaine, surtout subsaharienne. En plus de tout ça, il y a l’Islam.

Le Royaume d’Arabie saoudite aide les musulmans, aide la Oumma islamique dans cette zone et où une partie des citoyens saoudiens qui viennent de cette zone. Parce que depuis du temps du pèlerinage de Kankou Moussa, il y a des familles saoudiennes qui sont venues dans cette zone et qui sont restées. Dieu merci. Cette politique de l’Arabie saoudite envers le Mali n’a jamais changé. Le Royaume a toujours gardé le même traitement envers les musulmans maliens et subsahariens. C’est la raison pour laquelle après chaque pèlerinage, le Royaume envoie de la viande, des vivres, des exemplaires du Coran, des documents au Mali”. Il poursuit : “Le Royaume invite aussi les leaders religieux à s’inspirer de la politique saoudienne en matière de justice, de bonne gouvernance. Il existe une relation exemplaire entre le peuple d’Arabie saoudite et le peuple malien. Et cette relation ne fait que s’améliorer chaque année. Et cela est illustré par l’augmentation du nombre de pèlerins maliens au Hadj qui dépasse 13 323 chaque année sans compter le nombre de maliens à l’Oumra qui dépasse 35 000 chaque année. Le traitement des visas, les transferts sont facilités par le Royaume”.

Toutefois, Dr. Cissé déplore l’absence de vols directs entre Bamako et Djeddah, Bamako et Médine, en dehors du Hadj qui enregistre des vols directs Bamako-Médine, Djeddah-Bamako. “En dehors du Hadj, les pèlerins maliens passent par les autres pays pour rejoindre Bamako. Ce problème de transport n’est pas jusqu’à présent réglé. Nous espérons qu’avec l’effort de son Excellence Khalid, ce problème trouvera une solution avec des vols directs entre Bamako et les lieux saints de l’islam en Arabie saoudite qui envoie chaque année des dons pour aider les écoles, les infrastructures, les ONG islamiques au Mali pour l’ensemble des Maliens, toutes les confessions confondues. Ce qui démontre l’attachement de l’Arabie saoudite au Mali. La famille royale tisse de bonnes relations avec le Mali. Elle a toujours financé de grands projets comme le barrage de Manantali, le 2e Pont de Bamako qui porte le nom du Roi Fahd. Il existe d’autres grands projets financés par l’Arabie saoudite comme la Grande mosquée de Bamako qui a été rénové sur financement saoudien. Donc, c’est pour dire que l’Arabie saoudite et la famille royale Al Saoud entretiennent de bonnes relations historiques avec le Mali, surtout avec des aides pour les musulmans maliens. Depuis 5 ans que je fais des missions en Arabie saoudite, j’ai rencontré des responsables saoudiens qui sont disponibles chaque fois qu’il s’agit du Mali. Les responsables saoudiens sont disponibles pour les Maliens. Ce qui fait chaud au cœur”, témoigne-t-il.

Parlant de la célébration du 93e anniversaire de la Fête nationale du Royaume d’Arabie saoudite prévue le samedi 23 septembre 2023, Dr. Abdoul Fatah Cissé rappelle qu’elle évoque la création du Royaume d’Arabie saoudite par le Roi Abdelaziz ibn Saoud. Pour cette fête, il souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réalisations, la prospérité au peuple saoudien à travers le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, le Roi actuel du Royaume d’Arabie saoudite et son Prince héritier Mohammed ben Salman. Il a souhaité beaucoup de relations pour faciliter le Hadj pour les pèlerins maliens et du monde entier.

“Avec la vision de la famille royale, il y a eu la modernisation des infrastructures du Hadj. Que l’année 2023 qui correspond à l’année musulmane 1445, soit une année de succès, de prospérité, une année de réalisation, une année de réussite dans les projets pour le Roi d’Arabie saoudite Salmane ben Abdelaziz Al Saoud et son Prince héritier Mohammed ben Salmane qui a beaucoup d’idées, une belle vision pour des projets pour le monde entier. Que cette année soit une année d’amélioration des relations du Mali avec le Royaume d’Arabie saoudite”, souhaite-t-il.

Siaka Doumbia

Commentaires via Facebook :