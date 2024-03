Hadj-2024 : Le compte à rebours pour les retardataires

Huit jours chrono pour les candidats retardataires au pèlerinage pour s’inscrire et espérer effectuer sereinement le 5e pilier de l’islam.

Il ne reste plus que huit jours (y compris les jours fériés) pour que ceux qui ne sont pas encore inscrits pour le Hadj-2024 puissent le faire, car, après le dimanche 24 mars 2024, aucune inscription ne sera acceptée parce que c’est précisément ce jour-là que sera définitivement clôturé le système de visa saoudien pour le pèlerinage à La Mecque 2024 pour le monde entier. La Maison du Hadj, qui ne cesse d’intensifier l’information et la sensibilisation en direction des candidats en particulier et du public malien en général, vient de publier un communiqué pour signaler que la date butoir pour les inscriptions est le dimanche 24 mars 2024, précisant qu’aucune dérogation ne sera faite à cette règle quelque soit la qualité du demandeur. La direction générale de la Maison du Hadj a tenu aussi à rappeler que le coût du pèlerinage reste inchangé, soit 4 166 425 F CFA pour la filière gouvernementale et 4 675 000 F CFA pour la filière privée. Elle a surtout insisté à l’intention des candidats pour dire que le visa de visite ou visa Ziyara ne donne aucune autorisation pour effectuer le Hadj. “C’est une illégalité dénoncée par les autorités saoudiennes qui comptent sévir en conséquence. Les contrevenants et leurs complices seront seuls responsables de leurs actes”, note le communiqué, signé du directeur général de la Maison du Hadj.

Dr. Abdoul Fatah Cissé exhorte donc la communauté musulmane à effectuer dans les plus brefs délais les formalités pour permettre aux candidats de se former pour l’accomplissement correct des rites du pèlerinage.

Notons que le quota du Mali pour le Hadj-2024 est de 13 323 pèlerins avec un chronogramme des activités fixé du 16 septembre 2023 au 24 mars 2024, délai de rigueur.

Le 26 octobre 2023, le DG de la Maison du Hadj, Dr. Abdoul Fatah Cissé, au cours de la conférence de lancement de la campagne 2024, avait déjà informé les pèlerins et les promoteurs d’agences de voyages, des grandes innovations apportées au Hadj-2024 par les autorités saoudiennes.

Fort heureusement que la Maison du Hadj était dans une logique d’anticipation qui lui permet d’être en phase avec les nouvelles mesures édictées par les autorités saoudiennes.

El hadj A. B. HAIDARA

