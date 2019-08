L’un des cinq piliers de l’islam est le hadj pour qui (tout bon musulman) aurait les moyens de le faire. Tout bon musulman aspire à répondre à l’appel de Dieu à la Mecque, un lieu saint de l’islam. Après de bons et loyaux services rendus à la nation malienne, le Professeur Tiémoko Sangaré s’est rendu cette année 2019 à la Mecque pour accomplir le cinquième pilier de l’islam. La particularité de son voyage en ce lieu saint est qu’il était parmi les invités d’honneur du roi d’Arabie saoudite. Un geste remarquable et qui prouve que le Président de l’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice (Adéma-PASJ) a des considérations incommensurables aux yeux des pays partenaires du Mali.

Accompagné par son épouse, l’ancien ministre des Mines, des défenses et des anciens combattants sous l’ère d’IBK a effectué le cinquième pilier de l’islam. Le professeur Tiémoko Sangaré faisait partir des invités d’honneur du roi d’Arabie saoudite. Un honneur qui a des significations particulières. On peut affirmer sans se tromper, que l’homme a été choisi à travers ses actes posés et ses actions menées pour son pays. Connu pour son intégrité, son honnêteté, le Pr. Sangaré a une fois de plus honoré ces caractères. L’homme qui fait partir des rares personnes qui ont lutté pour l’avènement de la démocratie, n’a jamais trahi ses principes. Même au mauvais temps, l’enfant de Bougouni a su garder son honneur. Sans faire de raccourci, professeur d’enseignement de son état, il s’est donné au travail en escaladant les étapes pour être aujourd’hui ce qu’il est. Alors, on peut dire que cette invitation du roi à l’égard du professeur Tiémoko Sangaré est un honneur et il doit être salué à sa juste valeur. Certes, chaque année, le roi invite des gens pour effectuer le Hadj mais il faut reconnaître que tout le monde n’a pas la chance de faire partie de cette délégation du roi. Ils sont bien entendu des femmes et des hommes qui se font remarquer à travers leurs actes et actions en faveur de leur pays d’origine. Ainsi, on prie que Dieu exauce ce pèlerinage du Professeur Tiémoko Sangaré et de tous les pèlerins du monde entier particulièrement les maliens.

B. KONE

