Gerard Piqué s’affiche avec sa nouvelle compagne sur Instagram

Shakira VS Piqué, épisode on-ne-les-compte-plus. L’ancien défenseur du FC Barcelone a officialisé sa relation avec Clara Marti, avec qui il aurait trompé la chanteuse colombienne, en partageant un selfie sur Instagram.

Jusqu’à présent, Gerard Piqué n’avait fait aucun commentaire sur sa nouvelle relation avec Clara Marti. Avant ce mercredi 25 janvier. L’international espagnol a partagé une photo en compagnie de la jeune femme sur son compte Instagram, et a même laissé la section des commentaires ouverte afin que chacun puisse y aller de sa petite réaction. De nombreux internautes n’ont pas hésité à plaisanter sur le sujet, tandis que d’autres ont félicité Piqué de ne pas se soucier des critiques et des tacles de son ex-femme Shakira.

La chanteuse surfe toujours sur le succès de sa dernière chanson en collaboration avec le DJ argentin Bizarrap, dans laquelle elle s’en prend directement à son ex et à sa nouvelle compagne. “J’étais trop bien pour toi, tu as maintenant une personne à ta taille. Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio”, chante-t-elle notamment. Depuis sa mise en ligne sur YouTube, le titre a déjà été écouté plus de 205 millions de fois. Il fait également le buzz sur TikTok, où il est repris par de nombreux utilisateurs.