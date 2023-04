Portrait de femmes célèbres : Fatoumata Batouly Niane

Femme au grand cœur, Fatoumata Batouly Niane est une référence au Mali. Par ses actions humanitaires elle est indiscutablement l’une des braves Dames du Mali, à être au secours des plus démunis. Présidente du mouvement AN BIKO, on peut affirmer sans risque de se tromper qu’elle est l’une des plus grandes influenceuse des femmes au Mali, de par sa beauté, son intelligence et surtout sa générosité, à voler au secours des plus pauvres. Voici en quelques lignes son portrait.

Née à Kayes le 26 avril 1989, Fatoumata Batouly Niane est dotée d’une intelligence hors pair, elle a eu un parcours scolaire et supérieur sans difficulté. Le Bac SBT en poche au lycée Pie 12 de Koulikoro, elle fréquenta l’ENA et y décrocha un DEUG au bout de deux années d’étude ; puis s’offrit à elle l’opportunité de poursuivre ses études dans la prestigieuse école « Hospitality et commercial Collège » d’Afrique du Sud. Elle en sort avec une licence et un master en communication marketing management.

De retour au pays, Batouly Niane a fait de ses valeurs de solidarité, de patriotisme, d’équité et de bien-être, un atout au service de ses compatriotes. En acceptant d’assurer un rôle actif d’Ambassadrice dans une célèbre fondation MALIBA, mise en place par son oncle, le richissime homme d’affaires Aliou Boubacar DIALLO, Président d’honneur du parti ADP-MALIBA, elle s’engage résolument dans la voix de l’altruisme. Au fur et à mesure de son engagement, dans un contexte exceptionnel de crise et de grande pauvreté, elle ressentit la nécessité d’une plus grande implication, pour servir encore mieux et plus, et tenté de rendre beaucoup plus autonome les catégories les plus précaires et défavorisées de nos concitoyens, à travers la création d’un mouvement dénommé An Biko orienté exclusivement vers l’éveil des consciences de notre jeunesse, la lutte contre la pauvreté et l’autonomisation des femmes ; tout ceci par la promotion de la culture, du sport, de l’éducation et de la solidarité. En termes de solidarité, une des actions les plus marquantes a eu lieu le 23 octobre 2021, partagée avec l’ONG « Fait un Geste » et l’organe de presse « ouverture média ».

Cette action dont elle était la marraine a permis, au-delà des nombreux kits scolaires offerts, la prise en charge financière de soins médicaux de beaucoup de nos compatriotes malades, ainsi que la prise en charge de frais de scolarités de plusieurs enfants dont sept de la même famille. Enfin, elle a permis également de mettre en perspective des actions de veille à l’endroit de toutes les personnes prises en charge, dans le cadre de cette action spécifique.

Parmi ses heureuses donations, on peut retenir entre autres : son appui financier et matériel à des organisations telles que les orphelinats dans la capitale, les déplacés ou refugiés précairement installés dans nos grandes villes, le soutien aux enfants albinos, par la fourniture de kits scolaires et de Crèmes Anti Taches. A Kayes, dans sa ville d’origine, une action lumineuse a consisté à octroyer d’importantes aides matérielles aux malades installés à même le sol, sous un hangar, ainsi que l’engagement à fourniture de l’eau potable, à travers l’offre d’un forage et autre réalisé à Koulikoro, à la grande satisfaction des populations locales. Le don de vivres kits scolaires dans la commune rurale de Mountougoula, le 25 décembre 2021, remise de 2 millions à l’orphelinat NIABER de NIAMANA de vivres et de non vivres .Don bagatelle somme de 16 millions Francs CFA à l’hôpital Fousseny DAO de la région administrative de Kayes pour l’opérationnalisation du scanner et la construction d’un hagard à l’enceinte de la morgue ainsi que la prise en charge d’un nombre important de malades indigents admis à cet hôpital. Mme Fatoumata NIANE Batouly, a dans le cadre de l’opération Tabaski, distribué des béliers aux veuves et orphelins de militaires de Koulikoro, Kati, Niamakoro. Elle a par ailleurs, doté l’Eglise catholique de Ouenzenbougou, dans la Commune rurale du Mandé, des matériels de sonorisation, en plus de la dotation de la grande mosquée de NIAMAKORO en équipements d’assainissements et d’hygiènes.

Dans le cadre de la promotion de l’emploi des jeunes, elle soutient activement toutes les

initiatives concourant à cet objectif. C’est ainsi qu’elle a été marraine de la première édition

de la journée de mérite de 20 meilleurs entrepreneurs 2021, organisée par WAEIF qui lui décerna une attestation de reconnaissance pour magnifier son engagement.

La promotion de la jeunesse l’a conduite à faire de la culture et du sport d’importants leviers

de sensibilisation et d’éveil des consciences. Parmi les actions de soutiens les plus

significatives dans ces domaines, figurent les appuis matériels offerts, en qualité de marraine. Comme vous le voyez, servir ses compatriotes, plus qu’un engagement, se présente, pour elle, comme une véritable vocation. Pour s’en convaincre, ci-dessous, deux citations émanant. D’elle-même et qui illustrent à suffisance, son état d’esprit pour son pays et sa jeunesse.

« J’ai la conviction que nous maliennes et maliens pouvons libérer notre pays, le transformer,

pour en faire meilleur demain, en faire une nation fraternelle, démocratique et prospère, qui rayonnera en Afrique et sur la planète entière » « La jeunesse représente le pilier de toute nation. Elle doit voir en chaque opportunité un challenge et une chance de démontrer son potentiel et son engagement ».

Oumou SISSOKO

