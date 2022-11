Femme d’expérience, pétrie de talent et courageuse, dans des domaines aussi divers que variés, Mme Soumaré Aminata Sidibé a servi à la Direction nationale des Impôts puis elle a été chef de la DAF de la Présidence de la République. Par la suite elle devient Ambassadrice du Mali en Allemagne ensuite Ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières. Voici en quelques lignes son portrait.

Née en 1954, elle est titulaire d’une Maitrise en Economie appliquée à l’université de Paris Dauphine en 1978 et du Diplôme de l’IIAP de Paris en 1979. Sa carrière d’Inspectrice des Impôts débute en 1981 à la Direction nationale des Impôts où elle a servi notamment à la Brigade des investigations des Impôts puis au Centre de fiscalité des entreprises et à la Division recherche et vérification. En 1991, elle est désignée Personne ressource au Contrôle Général d’Etat avant d’être inspectrice des différents services fiscaux, de 1992 à 1995. Année à laquelle elle est nommée chef de la DAF (Direction Administrative et Financière) de la Présidence de la République jusqu’en 2000. Elle est ensuite promue Ambassadeur du Mali en Allemagne avec sous sa juridiction l’Autriche, la Suisse, la Suède, la Norvège, le Danemark et la Finlande d’octobre 2000 à mai 2004.

Après cette carrière diplomatique, elle devient ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières du Mali, du 2 mai 2004 au 3 octobre 2007. Quelques années après, elle est en charge de la Coordination en chef de la Cellule d’appui à la réforme des finances publiques de 2011 à 2014. Devenue épouse de Cheick Mouctary Diarra, Ambassadeur du mali en France, l’ancienne ministre Aminata Soumaré a assumé les charges du Plan de Continuité d’Activités (PCA) de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC-Mali).

En somme, Mme Soumaré Aminata Sidibé est une femme engagée.

Oumou SISSOKO

Commentaires via Facebook :