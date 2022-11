Professeur des lettres, Mme Sy Oumou Louise Sidibé a été enseignante du secondaire. C’est ainsi que pour rester coller à ses premières amours elle fonda le groupe scolaire les Castors. Grâce à son courage et dévouement pour l’enseignant elle participe à la formation de qualité de la jeune génération en créant un groupe Universitaire. Ensuite sur le plan politique, elle a été ministre de la Santé publique, de l’Action sociale et de la Promotion féminine sous la transition d’ATT. Voici en quelques lignes son portrait.

Née à Kita en 1947, elle est la sœur de Feu Mandé Sidibé (Premier ministre, de février 2000 à mars 2002) et de Modibo Sidibé (ministre 1992-2002 puis Premier ministre de septembre 2007 à avril 2011). Ex-épouse du Pr Victor Sy, grand militant des causes démocratiques, Oumou Louise Sidibé a obtenu son baccalauréat au Lycée Askia Mohamed et elle est diplômée de l’Ensup de Bamako (Spécialité Lettres, 1970). Elle quitte en 1987 la Fonction publique comme professeur de l’enseignement secondaire dans le cadre du Programme de départ volontaire à la retraite. Grâce à un prêt FED à travers CESIRI-SO, elle fonde le Groupe scolaire privé Les Castors (Ecole maternelle et fondamentale) créé le 28 février 1988 dont elle est directrice.

Avec ce parcours d’enseignante exceptionnelle, elle devient ministre de la Santé publique, de l’Action sociale et de la Promotion féminine pendant 5 mois du 5 avril au 16 juillet 1991 dans le 1er gouvernement de la Transition démocratique. Elle retourne après, à ses activités de promotrice d’écoles privées. Sous sa direction, en 2009, le complexe Les Castors se dote d’un Lycée dont Oumou Louise Sidibé en est elle-même le Proviseur. Le Groupe Les Castors s’élargit en août 2016 à travers le début des activités du Master in Business Administration (MBA) de l’Institut africain de technologies et de management (ITMA), une université privée créée en partenariat avec Swiss-Umef University. Elle est l’auteur pour la jeunesse, car elle a publié Le voyage autour du monde des trois amis (Le Figuier / Ville d’Angers, 2004).

En définitive, Mme Sy Oumou Louise Sidibé est une femme engagée et combative. Par son engagement sans faille pour la cause de la jeunesse malienne Oumou louise Sidibé a donné le meilleur d’elle-même en créant un véritable pôle universitaire et des établissements d’enseignement de tous les ordres.

Oumou SISSOKO

Commentaires via Facebook :