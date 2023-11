Portrait : Diango Cissoko

Né en 1948, Diango Cissoko a occupé le poste de premier ministre de la transition dirigée par Dioncounda Traoré du 11 décembre 2012 au 5 septembre 2013. Administrateur civil diplômé de l’Ecole nationale d’administration générale (ENA) de Bamako section administration générale. Il est titulaire d’un doctorat d’Etat en droit de l’université de Rouen.

Diango a occupé de multiples fonctions de la haute fonction publique. Il a été directeur adjoint puis directeur des services pénitentiaires de la prison centrale de Bamako de 1972 à 1979. Directeur national de la fonction publique et du personnel de 1982 à 1983. Directeur de cabinet du ministre du Travail et de la fonction publique de 1983 à 1984.

Il fut ministre de la Justice de décembre 1984 à février 1988. Du 15 févier 1988 au 26 mars 1991, il a été secrétaire général de la présidence de la République. Il fut Médiateur de la République et a été aussi gouverneur suppléant du FMI et de la Banque mondiale pour le Mali, de la Banque islamique de développement pour le Mali, de la Banque de développement et du Fonds africain de développement.

Expert-consultant de 1994 à 2002, Diango était un spécialiste reconnu de l’administration et de la fonction publique comme en atteste les articles, communications et ouvrages qu’il a publiés depuis 30 ans jusqu’au livre ‘’Rédaction administrative’’, publié en 2005 et distingué du prix de Maloeut 2006 par l’Académie des sciences morales et politiques de l’institut de France.

En 2006, il a été membre du comité directeur de l’institut international de droit d’expression et d’inspiration françaises (IDEF). Membre du conseil scientifique de l’association internationale de la fonction publique (AIFP), il appartient aussi au groupe de travail franco-africain sur la gouvernance au sud.

Officier de l’ordre national du Mali, Diango Cissoko a aussi un long passé de professeur derrière lui pour avoir enseigné différentes spécialistes du droit (constitutionnel, administratif, du travail) et la rédaction administrative à l’EHEP, l’ENI, l’ENA, et à l’université de Bamako.

Malheureusement ce chaleureux homme est décédé le 4 avril 2022 à Bamako à l’âge de 74 ans.

