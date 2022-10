Persona non grata à Hollywood après sa gifle à Chris Rock, Will Smith a trouvé un soutien inattendu en la personne d’un champion habitué aux coups.

Après avoir giflé Chris Rock pour une blague malvenue sur son épouse lors de la dernière cérémonie des Oscars, Will Smith, devenu un paria à Hollywood, s’est senti bien seul et les soutiens publics ou privés se sont fait rares. Mais l’acteur a révélé lors d’une présentation à Londres de son nouveau film «Emancipation», qu’une personnalité inattendue lui a manifesté une sympathie de tous les instants après l’incident: le boxeur de 45 ans, Floyd Mayweather, champion du monde dans cinq catégories de poids entre 1998 et 2015.

Dans un enregistrement audio que s’est procuré TMZ, le héros d’Independence Day a évoqué cette nouvelle amitié : «Je veux dire quelque chose à propos de Floyd. Nous nous connaissions comme ça, on s’était croisé à quelques reprises mais on ne peut pas dire qu’on était amis. Mais le lendemain des Oscars, et les dix jours qui ont suivi, il m’a appelé quotidiennement pour me réconforter. Il me disait ‘Tu sais que c’est toi le champion, tu le sais, n’est-ce pas ? Je veux que tu entendes ma voix te le dire.’ Tous les jours, il m’a appelé pour me répéter ça. Désormais, c’est mon pote pour la vie.»

En tant que boxeur qui a passé l’essentiel de sa carrière a donner et à recevoir des coups à assommer un boeuf, la gifle de Will Smith ne méritait sans doute pas, selon lui, une telle opprobre. Mais si les conséquences de ce geste se font encore sentir, il semble que la situation s’apaise et que sa carrière reparte d’un bon pied.

Après avoir envisagé de reporter en 2023 la sortie d’«Emancipation», Apple qui produit le film, n’a finalement rien changé à ses plans. Ce drame historique d’Antoine Fuqua où Will Smith incarne un esclave en fuite pendant la guerre de Sécession, sortira le 2 décembre en salle aux Etats-Unis avant d’être diffusé en streaming sur Apple TV, le 9 décembre.

Source: https://www.parismatch.com/

Commentaires via Facebook :