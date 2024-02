Le président de la Transition, chef de l’Etat, chef suprême des Armées, le colonel Assimi Goïta a présidé, le vendredi 16 février 2024, à l’Ecole nationale de police Amadou Touré dit Ghandi, la cérémonie de sortie de la 19e promotion des élèves-commissaires de police.

C’était en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Aly Mohammedine, des présidents d’institution de la République, des membres du gouvernement et du Conseil national de transition (CNT), du chef d’Etat-major général des Armées, le général de division Oumar Diarra, des chefs d’Etat-major des différentes armes, des directeurs centraux et chefs de service, des membres du Corps diplomatique et consulaire, du gouverneur du district de Bamako, du maire de la Commune III et d’une foule de parents, amis et connaissances des élèves-commissaires sortants.

Pour sa part, le directeur de l’Ecole nationale de police, le commissaire divisionnaire de police Sory Ibrahim Sidibé a souhaité la bienvenue aux hôtes, avant de rendre un hommage mérité aux encadreurs. Suivra ensuite le baptême de la 19e promotion d’un effectif de 369 récipiendaires dont 313 personnels masculins et 56 personnels féminins, et qui portera le nom de “Feu lieutenant-colonel Tiékoro Bagayoko”.

Emmanuel Kodio a été le major de cette promotion et Sira Témé la première des personnels féminins. Avant la remise des épaulettes, le directeur du Centre de formation spéciale, le commissaire principal Issa Fomba a fait la lecture de la biographie du parrain, suivie de la prestation de serment, le chant de promotion et l’allocution du directeur général de la police nationale, le commissaire-général de brigade de police Soulaïmane Traoré.

Ce dernier a tout d’abord exprimé sa profonde reconnaissance envers les plus hautes autorités qui ont décidé de placer ce baptême de promotion sous le parrainage de feu le lieutenant-colonel Tiékoro Bagayoko, un officier valeureux qui a dirigé la police nationale de 1968 à 1978, une durée jamais égalée à ce jour. Il a salué, remercié et félicité les instructeurs civils et militaires pour leur investissement et leur énergie afin de permettre à ces cadres de bien maîtriser les différentes disciplines enseignées.

Le directeur général de la police nationale a également exprimé toute sa reconnaissance au président de la Transition pour ses efforts constants et son soutien indéfectible dans le seul objectif de faire de la police nationale un outil efficace et opérationnel au service du pays et de ses populations. Il a tenu, particulièrement, à lui exprimer toute sa gratitude pour leur avoir permis, dans un esprit de reconquête et de souveraineté nationale, d’être présents aujourd’hui dans plusieurs secteurs géographiques où ils étaient absents jusque-là.

“Excellence Monsieur le président de la Transition, chef de l’Etat, chef suprême des Armées, c’est en effet, sous votre impulsion que nous avons ouvert et équipé plusieurs nouveaux commissariats et postes de police dotés d’un effectif complet de fonctionnaires entraînés et bien armés. Nous sommes désormais présents à Kidal, à Ké-Macina, à Yorosso, à Kolokani, à Yélimané et en attente de déploiement à Tessalit. De la même façon, nous avons pu ouvrir des postes supplémentaires de la police de l’air et des frontières depuis le mois d’octobre dernier dans les villes de Kidal, de Gao, de Tessalit, de Tombouctou, de Mopti, de Nioro du Sahel et de Sikasso”, a-t-il dit.

Pour terminer, le directeur général de la police nationale a remercié très sincèrement le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Aly Mohammedine, pour son soutien permanent, en vue de la réussite de cette grande expérience. Un défilé des troupes et une interview du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, ont mis un terme à cette cérémonie. Boubacar Païtao

