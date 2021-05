Opération de ratissage des forces de sécurité : Des malfrats interpellés, la rive droite assainie

Le samedi 15 mai 2021, dans l’après-midi, le directeur général de la Police nationale, Contrôleur général de police Soulaïmane Traoré a donné le coup d’envoi d’une grande descente de police. Le rassemblement a eu lieu dans la cour du Commissariat de police du 10ème arrondissement, en présence du Directeur régional de la police du district de Bamako, le Commissaire divisionnaire Ibrahim Soma Keïta, du Commissaire divisionnaire Fanta Koné, du Commissaire divisionnaire Mamadou Mounkoro, du Commissaire principal Alhousseni AG Soulemane, du Commissaire divisionnaire, Mamoudou Diabaté et d’autres personnalités.

C’est une gigantesque armada qui a été déployée dans cette opération de ratissage d’envergure. Environ 400 éléments des forces de l’ordre (police, gendarmerie, garde) et une vingtaine de véhicules en tout, composés essentiellement de la BSI, GMS, de la BAC, repartie en 4 secteurs, ont été déployés.

Le 7e arrondissement a été chargé de faire un ratissage aux Halls de Bamako, le 13e Attbougou, le 11e l’Auto-gare et le 10e arrondissement Faladié garballe. « Notre volonté est de faire régner l’ordre public et la sécurité dans les rues, dans les quartiers, dans les villes et partout où sévissent les bandes armées », a lancé le directeur général de la police nationale, Soulaïmane Traoré devant ses hommes pour les galvaniser. Il les a exhortés d’attraper sans répit les malfaiteurs dans leur dernier retranchement. « La peur et l’insécurité doivent changer de camp », a-t-il conclu.

Après que le coup d’envoi donné par le directeur général de la police, toutes les équipes sont sorties les une après les autres accompagnées de la presse. Notre équipe de reportage était rattachée à celle du secteur de Faladié garballe dirigé par la commissaire divisionnaire, Fanta Koné du 10e arrondissement.

Après 1 heure et demie d’opération et de ratissage, les forces de l’ordre ont interpelé 76 personnes suspectes, 21 motos et un lot important de boissons alcoolisées. Selon les dires du commissaire du 10e arrondissement, les personnes interpelées seront triées les suspects seront gardés.

« L’objectif de cette descente d’envergure, c’est pour assurer la sécurité et la quiétude de la population », a affirmé Fanta Koné, la patronne du 10e arrondissement avant de lancer un appel à la population à plus de collaboration et de renseignement pour booter les bandits armés.

« C’est une belle initiative qui est à saluer vraiment. A cause de ces bandits nous ne pouvons plus dormir tranquillement chez nous », s’exclame un habitant de Faladié qui a préféré garder l’anonymat. « Si la police fait ce genre de descente de temps en temps, ça nous rassure vraiment », a-t-il rétorqué.

Les trois autres équipes de patrouilles ont fait leur débriefing dans leurs Commissariats respectifs.

Ousmane Mahamane

(Stagiaire)

