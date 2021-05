Rupture collective : La protection civile en communion avec les autres corps de la sécurité

« La communion, la cohésion sociale et la solidarité au service de population civile ». Tel était le sens d’une rencontre de rupture de jeun organisé par la direction régionale de la protection civile cette semaine à Dravéla.

Tous les corps relevant du ministère de la sécurité à savoir la police, la gendarmerie et la protection civile ainsi que les notabilités de Dravéla étaient présents à cette rencontre. Le commissaire principal du 3è arrondissement, Sadio Kono Tomoda, accompagné des ses collègues du 1er et du 2ème arrondissement, a salué l’esprit de confraternité qui a prévalu à cette rencontre entre les éléments des forces de sécurité et de la protection. « Nous sommes une seule et même famille », a déclaré le commissaire de police poursuivant que la rencontre vise à consolider la cohésion sociale, l’entente qui existe entre les forces de sécurité. « Elle fait qu’instaurer un climat de confiance entre les forces de sécurité et les populations », a souligné le commissaire.

Au nom du ministre de la Sécurité et du directeur national de la protection civile, le directeur de l’école nationale de la protection civile, Thiam Samaké, a félicité les initiateurs des rencontres de ce genre qui, selon lui, ne visent qu’à renforcer la cohésion. « Grâce à l’association qui a organisé cette rupture, la police, la gendarmerie, l’administration pénitentiaires et la protection ont pu témoigner leur union », a reconnu cet officier de la protection civile. Occasion a été indiquée par certains responsables de forces de sécurité pour annoncer que des mesures sont prises au niveau du district de Bamako pour prévenir les accidents et sécuriser les personnes et leurs biens avant, pendant et après la fête de Ramadan. Ces mesures se résument par le renforcement des dispositifs de sécurité, les sensibilisations sur la prévention des risques et catastrophes ainsi que la disponibilité des forces de sécurité en temps réel pour secourir les populations en de besoin.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

