Sécurité : De nouveaux commissariats de Police érigés dans 18 régions du pays !

C’est à travers l’Arrêté N°2023-2281/MSPC-SG du 29 Août dernier portant Création de Commissariats de Sécurité publique que l’information a été relayée. Il s’agit de la création de nouveaux Commissariats dans 18 régions du Mali. Ils sont au nombre de 40.

Ce n’est caché à personne que l’insécurité dans certaines zones du pays bat son plein, particulièrement dans les localités du Centre du pays en ce moment. Les populations de cette partie du territoire ont quotidiennement leur quiétude perturbée. En effet, avec cet Arrêté portant Création de Commissariats de Sécurité Publique, on peut dire que les plus Hautes Autorités essayent d’apporter une solution à ce problème d’insécurité qui ne cesse de gagner du terrain.

Les régions qui viennent d’être dotées des commissariats sont au nombre de 18. Il s’agit des régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudéni, Ménaka, Nioro du Sahel, Kita, Dioïla, Nara, Bougouni, Koutiala, San, Douentza et Bandiagara.

De ce fait, dans la 1ère région administrative, il est maintenant créé 3 Commissariats de Police. Ce sont les Commissariats de Police de Bafoulabé, d’Aourou et d’Oussoubidiagna. Pour Koulikoro, ils sont deux, précisément le Commissariat de Police de Nyamina et de Néguéla. A Ségou, Ils sont deux aussi, les Commissariats de Police de Barouéli et de Markala.

Dans la 5ème région, ce sont 3 Commissariats de Police qui viennent d’ouvrir leurs portes dans les localités de Tenenkou, de Konna et de Sofara. Dans la Cité des 333 saints (Tombouctou), ce sont les localités de Gourma-Rharous, de Léré, de Ber et de Gossi qui ont été dotées des Unités Policières. A Gao, sont désormais fonctionnels les Commissariats de Bamba, de Djebock et de N’Tillit.

Dans la région de Kidal, le Commissariat de Police du 2ème Arrondissement est créé. En plus, Tessit et Aguel-Hoc ont eu aussi leur Commissariat. De même que la région de Taoudéni, au même titre que pour la localité d’Araouane. En région de Ménaka, le Commissariat de Police de Andéramboukane a vu le jour.

Le Commissariat de Police de Sandaré est créé à Nioro du Sahel. A Kita, il y est établi le Commissariat de Toukoto et de Sébékoro. Le Commissariat de Police de Massigui est mis en place. Les Commissariats de Police de Ballé et de Mourdiah sont une réalité dans la région de Nara. Dans la région de Bougouni, les Commissariats de Police de Garalo, de Koumantou et de Sélingué existent désormais.

Dans les régions de Koutiala, de San, de Douentza et de Bandiagara, ont été édifiés les Commissariats de Police à Koury, à Zangasso, à Kimparana, à Mandiakuy, à Hombori, à Boni, Sangha et à Sokoura.

La création de ces commissariats est salutaire étant donné que le pays est plongé dans l’insécurité depuis plus d’une décennie. Aussi, ça permettra de renforcer la lutte contre les forces du mal et rapprocher davantage la police de ses populations.

Par Mariam Sissoko

