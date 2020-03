Le jeudi 27 Février 2020, une délégation syndicale s’est rendue au commissariat du premier et du deuxième arrondissement de Ségou pour s’enquérir des problèmes des policiers. La délégation était composée du Josué Kamaté secrétaire général du comité du CCR,Diby Traoré secrétaire général du bureau régional de Sikasso,Alou Diawara secrétaire général du comité GMS MO.

La délégation a été très bien reçue par les camarades du premier et du deuxième arrondissement de police de Ségou.À travers une réunion tenue dans la cour du commissariat du premier arrondissement les visiteurs ont très bien échangé avec leurs collègues policiers.Les difficultés,les problèmes et solutions syndicales ont été évoqués. Comme dans les précédentes missions dans les commissariats de Bamako et environs la délégation syndicale a prodigué des conseils aux camarades policiers en service à Ségou en insistant sur les valeurs matérielles et morales de la police nationale.

Ben Abdoulaye

Commentaires via Facebook :