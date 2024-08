153 députés pour le futur hémicycle

La prochaine Assemblée nationale du Mali sera une chambre basse, conformément aux réformes apportées par la nouvelle loi fondamentale qui sonne l’avènement du bicaméralisme. Quant à la taille du futur hémicycle, elle circule encore sous les manteaux et la loi organique y afférente ne semble pas figurer dans la panoplie de projets attendus au Conseil National de Transition. Il nous revient de bonnes sources, néanmoins, que le nombre des représentants de la nation pourrait être fixé à 153 élus au lieu de 147 dans l’ancienne, soit six députés supplémentaires seulement. La panoplie de cercles précédemment créés n’aura donc pas affecté outre mesure la donne alors qu’elle présageait d’une hausse beaucoup plus conséquente du nombre de députés. Tout indique, en définitive, que les autorités ont pu déjouer la pléthore préconisée par un changement du degré de circonscription électorale. Au lieu du cercle, en effet, les futurs candidats à la représentation nationale vont devoir mobiliser le collège électoral à l’échelle régionale. Selon nos sources, par ailleurs, certaines desdites régions pourraient avoir conservé le même nombre de sièges alors que les bouleversements occasionnés vont peut-être poser des nouvelles équations aux porteurs de listes électorales. Et plus spécifiquement aux formations politiques.

La Rédaction

Commentaires via Facebook :