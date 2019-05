Au cours d’un point de presse animé hier à la Maison de la Presse, le secrétaire politique de l’Adp-Maliba, Cheick Oumar Diallo dit COD, a annoncé que les régions du Nord seront bel et bien présentes au 2ème congrès ordinaire prévu, ce week-end à Bamako, contrairement à ce que veulent faire croire certains, à travers les réseaux sociaux.

C’est suite à des annonces via les réseaux sociaux que certains individus ont fait croire que les responsables du parti de l’Alliance démocratique pour la paix au Mali (Adp-Mali), des régions du Nord, ne seront présents au 2ème congrès, que le Secrétaire politique, Cheick O. Diallo a apporté un démenti. Il l’a fait par une déclaration liminaire au cours de laquelle, il a dénoncé un complot des individus récemment exclus du parti.

Pour apporter plus d’éclairage, le Secrétaire politique a dit que “celui qui s’est déclaré être responsable de la coordination de Toumbouctou n’est même pas membre du parti“. À l’en croire, “ce monsieur a été exclu pour détournement de fonds depuis 2018, celui de Taoudeni aussi n’est plus coordinateur pour cause de longue présence ici à Bamako qu’à Taoudeni“. Il ajouté que le Coordinateur de Toumbouctou est le maire élu à Diré du nom de Mohamed Haïdara.

Pour le Secrétaire politique, “ces manigances sont orchestrées par des individus exclus du parti et leurs proches“. Il a ajouté que les membres du parti restent plus que jamais dévoués pour la cause du parti. “Ils veulent juste empêcher le parti à être de l’opposition“, a laissé entendre COD.

Le Secrétaire à la communication, Me Abdoulaye Sidibé est revenu sur la procédure judiciaire qui a donné quitus à l’Adp-Maliba. Sur ces mots, il a été conclu que le congrès aura bel et bien lieu ce weekend et toutes les régions seront présentes.

Koureichy Cissé

