4ème congrès ordinaire du parti Yelema : Dr Youssouf Diawara reconduit pour un nouveau mandat de 5 ans

Samedi 23 décembre 2023, le Parti YELEMA « Le Changement » a tenu au Centre International de Conférence de Bamako(CICB), son quatrième congrès ordinaire. C’était sous la présidence du président du parti, Dr Youssouf Diawara. A l’issue des travaux, l’ancienne équipe dirigeante du parti fut reconduite pour un nouveau mandat de 5 ans et Moussa Mara désigné comme le candidat du Parti à la prochaine élection présidentielle.

Placé sous le thème « le renouveau politique pour la sauvegarde de la démocratie », ce quatrième congrès du parti YELEMA a donné la confirmation du sérieux qui caractérise cette formation politique. La salle Djélibaba Sissoko de CICB était pleine à craquer par des militants du parti notamment des délégués venus de l’intérieur du pays, de l’extérieur et du District de Bamako. De même que des représentants d’autres partis politiques amis, des personnalités de la société civile et certains Ambassadeurs accrédités au Mali.

Le débat ne se pose plus, YELEMA s’affiche aujourd’hui comme l’un des partis politiques d’avenir à cause de son implantation réussie dans plusieurs localités du Mali et au niveau de la diaspora. En plus de cela, ses actions politiques et sa participation aux débats pour la construction citoyenne sont reconnues à leur juste valeur.

Dans son discours d’ouverture, le Président du Parti YELEMA, Dr Youssouf Diawara a indiqué que son entité politique s’est inscrite dans une logique de soutien objectif de la transition. Et de poursuivre que pour eux la réussite de cette transition signifie avant tout comme l’aboutissement de la longue lutte menée par les Maliens afin d’offrir à notre pays l’opportunité de rompre avec des pratiques de mauvaise gouvernance dans les affaires publiques, de procéder aux réformes politiques et institutionnelles nécessaires qui constituent les bases du renouveau politique tant souhaité par notre peuple. « Malgré tout ce soutien, le Parti YELEMA réaffirme aussi sa vigilance et son opposition à tout manquement tendant à ses yeux à entraver la réussite de la transition »,a-t-il précisé.

Selon lui, ils ont la ferme ambition de faire de leur parti une véritable institution politique. Et pour ce faire, qu’ils ont identifié 6 axes prioritaires, 45 objectifs, 104 actions et 105 indicateurs. « Nous pouvons dire avec humilité que nous avons pu relever le maximum de nos défis »,a-t-il affirmé. Dr Diawara d’ajouter qu’ils ont engagé le processus de création de la Fondation YELEMA pour soutenir la très forte demande sociale des concitoyens.

Cette tribune a été l’occasion aussi pour le président du parti YELEMA de revenir sur l’actualité brulante pour les formations politiques en cette période de transition. Pour lui, la longue et complexe crise que connait notre pays, est une faillite collective. Et d’ajouter qu’on doit en toute responsabilité et en toute humilité s’assumer et apporter sa contribution. A l’en croire, leur formation politique à l’instar de la classe politique malienne est souvent la cible de critiques stériles. « A ceux qui pensent que nous sommes un parti jeune, nous avons toujours répondu qu’à cœur vaillant la valeur n’attend point le nombre d’années »,a-t-il martelé.

Dans son allocution, l’ancien Premier ministre et l’ancien président du Parti YELEMA, Moussa Mara, a félicité l’équipe de Youssouf Diawara pour ce qu’elle a entrepris depuis son élection au troisième congrès en 2020. Pour lui, cette équipe composée des jeunes dynamiques a montré toutes ses preuves en implantant YELEMA partout et aussi en faisant face aux nombreux périples sous cette transition. « YELEMA va beaucoup mieux aujourd’hui que quand j’étais président »,a-t-il affirmé avec humilité. Pour lui, son parti a fait plusieurs propositions allant dans le sens d’une sortie de crise pour notre pays. Mais, force est de constater selon Mara, que leurs propositions n’ont jamais été tenues en compte par les autorités actuelles. L’occasion d’inviter ces autorités à écouter les propositions constructives des partis politiques et à tous ceux qui aspirent le développement de notre pays. Il dira aussi que la liberté d’expression souffre actuellement dans notre pays. « Sans la liberté d’expression, il n’y a pas de développement. Laissez les gens s’exprimer »,a-t-il plaidé.

A l’issue des travaux de ce 4ème congrès statutaire, l’équipe conduite par Dr Youssouf Diawara a été reconduite pour 5 ans à la tête du YELEMA. Et l’ancien Premier ministre Moussa Mara a été désigné comme Candidat du parti pour la prochaine élection présidentielle.

