C’est un homme de 43 ans qui a la lourde tâche de diriger le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne. Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, puisqu’il s’agit de lui, est natif de Bamako.

Comme expériences professionnelles, le tout nouveau ministre, jusqu’à sa nomination, assurait plusieurs fonctions telles que le poste de coordinateur national de Think peace depuis 2017 ; de formateur à l’école de maintien de la paix et de consultant au compte de Onu-femmes et du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) de 2020 à 2021.

Auparavant, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba avait été plusieurs fois consultant de recherche sur l’engagement des jeunes dans les groupes terroristes (Soum et Oudalan)-DAI en 2018 et consultant Coordinateur national sur la trajectoire des jeunes dans les groupes armés et terroristes– Mercy/ Corps en 2017 et consultant de recherche sur la trajectoire des jeunes dans la violence-Interpeace / Imrap en 2016.

Abdoul Kassim Ibrahim Fomba était en 2011 manager du Centre de formation professionnelle (CDX Sarl- Mali). À ce niveau, il s’attelait à la gestion de la formation et à l’amélioration de la capacité des centres. Il avait aussi la mission de développer le partenariat avec le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Le ministre nouveau en charge de la Jeunesse et des Sports est détenteur d’un double maître en maintien de la paix et en refondation de l’état post-conflit, respectivement obtenu à l’école de maintien de la paix-Alioune Blondin Bèye et à l’Université de Grenoble en France. En 2012, il avait déjà décroché un master en sciences, banque et ingénierie financière.

Le ministre Fomba a également suivi entre 2002 et 2004 des cours au Québec à l’Université Laval. Il est sorti de ce temple du savoir avec des notions sur les relations internationales en Afrique et les problèmes politiques contemporains.

Le chef du département en charge de la Jeunesse et des Sports est détenteur de plusieurs certificats dont celui obtenu à l’Université de Leiden en 2016 sur le terrorisme et contre-terrorisme. Abdoul Kassim Ibrahim Fomba parle bamanan, wolof, français et anglais. Il est marié et père de deux enfants.

Rédaction Bailleur

