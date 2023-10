Abdoulaye Mangara secrétaire politique de Kaoural Renouveau : “Nous avons adhéré à l’Appel du 20-Février pour sauver le Mali”

C’est à travers un point de presse tenu le samedi 21 octobre 2023, à l’espace culturel le Manège que l’association Kaoural Renouveau international a officialisé son adhésion au Mouvement Appel du 20-Février 2023. Un regroupement proche de l’opposition à la transition ayant à son sein des partis politiques, associations et mouvements.

Le point de presse aux allures d’un véritable meeting a mobilisé de nombreux membres de l’association Kaoural Renouveau international venus des quatre points de la capitale. Côté officiel, on pouvait noter la présence d’Abdoulaye Mangara représentant du président de Kaoural Renouveau international El hadj Oumar Abdou Touré, Djibril Diallo de l’Appel du 20-Février. Aussi on pouvait noter la présence du représentant de l’imam Dicko, du parti Codem d’Housseini Amion Guindo.

Premier à prendre la parole, Abdoulaye Mangara de Kaoural Renouveau international a expliqué la décision d’adhérer au mouvement du 20-Février. A l’en croire elle a été motivée pour sauver le Mali de la situation actuelle dans laquelle il se trouve.

“Cette adhésion à ce grand mouvement de changement n’est pas fortuite. En effet, l’association Kaoural Renouveau international a été l’un des plus grands soutiens de cette Transition à son début. Nous avons porté main forte à cette Transition parce que sa vision qui était d’apporter le vrai changement, le Mali Kura dont rêvaient tous les Maliens, nous la partagions. Nous avons chassé l’ancien régime, alors le moment de reconstruire était venu. Mais, au fur et à mesure que le temps passait, notre déception grandissait, notre confiance mise en ces autorités diminuait, cela parce que tout ce qu’ils ont promis, qui a d’ailleurs poussé le peuple à les suivre, demeure toujours à l’étape de la théorie après presque 3 ans de gestion. Nous avons cru que nos rêves se transformeraient en réalité sous cette Transition, malheureusement ils se sont transformés en cauchemars. Résultats : la situation du Mali va de mal en pire ! Depuis belle lurette, nous avons mis fin à notre soutien à la Transition qui ne répondait plus à nos aspirations pour ne pas passer complices aux yeux du peuple, ceux pour qui nous nous sommes toujours battus”, a soutenu M. Mangara. Et de remercier les membres du mouvement Appel du 20-Février, creuset, selon lui, d’hommes et de femmes de conviction. “Notre lutte, nos prises de position ne sont autres que des prises de positions pour sauver ce beau pays qu’est le Mali. Pour nous, seul l’intérêt du peuple prime. Cette conviction, nous continuerons à la nourrir, car elle est l’essence même de Kaoural Renouveau international”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Djibril B. Diallo, au nom du président du mouvement Appel du 20-Février, l’ex-procureur Cherif Koné, a remercié pour le choix porté sur leur organisation.

“C’est dans l’enthousiasme que nous sommes honorés de recevoir nos illustres hôtes de Kaoural qui ont fait le choix de se joindre à nous, afin d’éviter à notre pays les conséquences imprévisibles d’une désobéissance civile et légitime qui se dessine. Etant donné que les démocrates ne peuvent atteindre leurs objectifs en luttant de façon isolée, la présente cérémonie traduit la nécessité de se regrouper pour mettre un terme à une transition devenue insaisissable et le vrai problème du Mali dont nous avons la charge de défendre la cause”, a déclaré Djibril B. Diallo. K.THERA

