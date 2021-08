Après l’approbation du PAG : Le Premier ministre met le cap sur Sa mise en œuvre

Dr Choguel Kokalla Maïga a rencontré, hier à la Primature, les membres du gouvernement pour échanger sur l’étape suivante qui constitue la plus ardue



Vingt-quatre heures après l’adoption du Plan d’action du gouvernement (PAG) par le Conseil national de Transition (CNT), le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga a échangé avec les membres du gouvernement sur les perspectives de la mise en œuvre immédiate du document.

Afin que «les Maliens ne pensent pas que nous allons nous satisfaire du vote massif, dont le PAG a bénéficié auprès des membres du CNT», a expliqué le chef du gouvernement hier à la Primature, lors du Conseil de cabinet. Il a remercié l’équipe gouvernementale pour sa contribution à la réussite de la présentation du PAG devant le CNT.

Dr Choguel Kokalla Maïga a également remercié le président du CNT, le colonel Malick Diaw et les membres de l’organe législatif de la transition, qui ont montré effectivement que «nous sommes dans le même bateau». Pour lui, l’exécutif et le CNT sont tous engagés pour la même cause : sécuriser les Maliens et distribuer la justice à nos compatriotes qui en ont soif. Mais aussi, refonder l’État pour redonner espoir aux Maliens, afin qu’ils croient en eux-mêmes et prennent leur destin en mains.

Le Premier ministre n’a pas manqué de remercier l’ensemble des populations qui se sont mobilisées pour suivre le débat autour du PAG. Il convient de noter que c’est l’une des rares fois qu’il y ait eu une si grande mobilisation pour suivre une Déclaration de politique d’un Premier ministre.

«Cela nous impose des obligations supplémentaires, parce que de la même façon dont les Maliens ont suivi ce débat, c’est de la même façon qu’ils nous attendent sur les résultats», a prévenu Dr Choguel Kokalla Maïga. Et de déclarer : «Nous devons faire en sorte qu’à l’interne, nous puissions faire des rapports d’étapes à valider».

Il a, en outre, invité l’équipe gouvernementale à expliquer le PAG à tous les Maliens dans les langues vernaculaires. La diaspora malienne ne sera pas en reste, a-t-il assuré. Dr Choguel Kokalla Maïga a aussi déclaré que le gouvernement rencontrera l’ensemble des forces vives de la nation pour partager avec elles le PAG.

