Après le coup de force au Mali : L’investiture du Président de la Transition, Assimi Goïta prévue ce lundi

Dans un communiqué rendu public, le 3 juin 2021, le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (Direction du Protocole de la République) présente ses compliments aux Missions diplomatiques, Postes consulaires et aux Représentations des Organisations internationales au Mali et à l’honneur de convier les Chefs de Mission à prendre part à la cérémonie d’investiture du Président de la Transition. «La cérémonie aura lieu le lundi 07 juin 2021 au Centre international de Conférence de Bamako (CICB) à partir de 10h00. Mise en place terminée 09h30. Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (Direction du Protocole de la République) remercie les Missions diplomatiques, Postes consulaires et les Représentations des Organisations internationales au Mali de leur aimable coopération et saisit cette occasion pour leur renouveler les assurances de sa haute considération », révèle le communiqué du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale.

Cette investiture de Assimi GOÏTA interviendra le lundi prochain suite au coup de force perpétré au Mali, le lundi 24 mai 2021, ayant occasionné la démission du président de la transition, Bah N’Daw et du Premier ministre, Moctar Ouane le 25 mai 2021. Ce même jour, le colonel Assimi GOÏTA a fait savoir que le gouvernement qui était dirigé par Moctar OUANE s’est montré «incapable ». « Dans les démarches de constitution d’un nouveau gouvernement, le premier ministre nouvellement reconduit a établi une liste de gouvernement en accord avec le président de la Transition sans concertation avec le vice-président… Le vice-président de la transition s’est vu dans l’obligation d’agir pour préserver la charte de transition et défendre la République en vue de placer hors de leurs prérogatives le Président et son premier ministre ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation », révèle le communiqué du vice-président Assimi Goïta.

A noter également que le 25 septembre 2020, le Colonel Assimi GOÏTA avait prêté serment au même titre que Bah N’Daw au CICB.

Aguibou Sogodogo