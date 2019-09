La 2e conférence régionale de la fédération RPM s’est déroulée, le samedi 14 septembre à San, en l’absence de son président, Zoumana Mory Coulibaly. Celui-ci, mécontent de son éviction du gouvernement, a tout simplement boudé la rencontre.

-Maliweb.net- S’achemine-t-on vers un départ de Zoumane Mory Coulibaly du RPM (Rassemblement pour le Mali) ? La question a tout son sens. Quand on sait que depuis son départ du gouvernement en avril dernier, le président de la fédération Rpm de Ségou, ne s’intéresse plus aux activités du parti. La preuve, il a, sans aucune raison valable, brillé par son absence à la 2e conférence régionale de la fédérationRpm de Ségou, dont-il est pourtantle président.

Selon des sources concordantes, l’ancien ministre du Développement local (Janvier à Septembre 2018) et puis des Transports (Septembre 2018 à Avril 2019), n’aurait pas apprécié son éviction du gouvernement.« Ce, après tout l’effort qu’il a fourni dans la 4e région administrative du Mali pour la réélection du président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita », nous a-t-on dit.

Suspecté d’être proche de l’ancien Premier ministre, Soumeylou Boubeye Maïga, à tort ou à raison, il paie sa proximité avec celui-ci. Ce qui n’est pas totalement faux. Quand on sait que ce son jeune frèrequi est le patron de l’ASMA, parti de l’ancien chef du gouvernement, à Bla. En tout cas c’est qu’en pensent plusieurs observateurs de la vie politique malienne, qui affirment que « des cadres du parti au pouvoir se sont opposés à sa reconduction dans le gouvernement ».

Le retrait de Zoumana Mory Coulibaly des activités du parti est ressenti jusqu’au plus haut sommet du parti au pouvoir. C’est en tout cas le sens des propos de Mamadou Diarrassouba, membre du Bureau politique national des Tisserands qui l’appel à de meilleurs sentiments.

« Je m’adresse à la section de Bla. Allez-y voir Zoumana et le faire revenir à de bon sentiment, on ne doit pas être frustré parce qu’on n’est plus ministre. C’est un poste qui peut revenir à tous les cadres du parti », a déclaré MamadouDiarrassouba, premier questeur de l’Assemblée nationale, qui a reconnu que l’ancien ministre du Développement local s’est suffisamment battu pour le parti dans la région de Ségou. C’est propos sont corroborés par Abdramane Sylla, ancien ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine(septembre 2013-Septembre 2018), qui affirme n’avoir pas baissé les bras, malgré son départ du gouvernement.

Zoumana Mory Coulibaly n’a pas pour le moment réagit. « Il est en observation », indique une source à l’intérieur du Rpm, qui ajoute : « Zoumana Mory attend ce que le parti peut faire pour lui ». Quoi qu’il en soit, son départ duRpm ne surprend guère certains observateurs, qui ne manquent pas d’ironiser sur son parcours politique. L’homme est passé de l’ADEMA-PASJ au FARE et puis au Rpm en six ans.

Abdrahamane Sissoko/Maliweb.net

