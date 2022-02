Au Mali, l’union sacrée qui caractérisait les partis membres du Cadre d’échange des partis et regroupements politiques pour la Réussite de la transition est remise en cause depuis la décision du Directoire de “suspendre l’ADEMA-PASJ”.

maliweb.net – A mesure que se rapproche la date de l’ultimatum du Cadre d’échange des partis et regroupements politiques pour la Réussite de la transition, de ne plus reconnaître les autorités de la transition, les contradictions s’installent. Cette coalition de partis politiques estime qu’elle ne reconnaîtra plus les autorités actuelles à partir du 25 mars prochain. La posture, qualifiée de “radicale” par certains, n’est pas du tout du goût de plusieurs formations politiques, ayant pourtant pris part à la création de cette coalition opposée à la prolongation de la transition. Les partis politiques, comme l’ADEMA-PASJ et Yelema, l’ont fait savoir au lendemain de la déclaration, en déclarant qu’elles s’en désolidarisaient, tout en invitant leurs alliés à abandonner la “position radicale” et privilégier le dialogue.

Visiblement, le refus de s’associer à la position adoptée a valu aux abeilles de Bamako-Coura une suspension par le directoire du Cadre de toutes les instances de la coalition. Si l’ADEMA reste pour l’instant silencieuse, son Comité exécutif a tenu une réunion au siège le samedi passé d’où rien n’a filtré. Mais, la décision du directoire du Cadre, de suspendre l’ADEMA-PASJ à titre conservatoire de toutes les instances du Cadre jusqu’à nouvel ordre, à compter du mercredi 23 Février 2022, ne manque de conséquence sur l’unité du Cadre. « Cette décision, que je regrette profondément, ne me laisse pas d’autres choix, en tant que Vice-président de l’ADEMA-PASJ, que de suspendre pour ma part également ma participation et celle du MOREMA que je préside aux instances et aux activités du Cadre jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la participation de l’ADEMA-PASJ », a ainsi indiqué dans un communiqué, Me Kassoum Tapo, le président du Mouvement pour la Refondation du Mali, MORENA. L’ancien Bâtonnier justifie les raisons de son retrait, en expliquant qu’au sein du Cadre, il était convenu d’attendre l’issue de la réunion du Comité exécutif de l’ADEMA pour prendre une décision sur sa participation aux activités du Cadre.

Le retrait de ces deux formations majeures intervient au moment où la participation du parti Yelema reste imprécise à cause de son opposition à la nouvelle orientation que le Cadre s’apprête à adopter, à partir du 25 mars prochain. Le moins que l’on puisse dire est que le retrait de l’ADEMA, du MORENA et de Yelema est un mauvais présage pour l’avenir de cette coalition politique qui avait boycotté les Assises nationales de la refondation et qui exige aujourd’hui le respect du délai de la transition. Le Cadre, composé essentiellement des partis politiques de l’ex-majorité présidentielle qui a dirigé le pays de 2013 à 2020, a tendance à devenir l’ombre de lui-même tant en son sein se multiplient les contradictions.

L’ADEMA et Yelema feraient partie de la tendance moins radicale du Cadre, car ces deux partis estiment qu’à partir du moment où la prolongation de la transition est en phase d’être validée par la CEDEAO et la communauté internationale, la nécessité d’aller à un autre bras de fer avec les autorités de la transition n’aura plus de sens. Les deux parties seraient dans la logique d’un nouveau dialogue cette fois plus inclusif, associant toutes les forces vives du pays, pour décider de la nouvelle marche en vue de l’organisation des nouvelles élections. Par contre, d’autres partis tels l’ARP, le RPM, l’ASMA-CFP seraient partisans d’une démission pure et simple du gouvernement pour la formation d’un nouvel exécutif qui va organiser les élections. Ces antagonismes, au sein du Cadre d’échanges, interviennent au moment où les autorités maliennes peinent à trouver un accord avec la CEDEAO pour fixer un nouveau délai acceptable et raisonnable pour le retour à l’ordre constitutionnel.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

