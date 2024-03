Elu à l’unanimité par les délégués président de l’Asma-CFP à l’issue du 3ème Congrès ordinaire, ce samedi 17 février 2024, à la Maison des Aînés, qui est Amadou dit Baba Cissé ?

Juriste de formation et banquier de métier, Amadou Baba Cissé est un acteur de premier plan dans le processus de fondation de l’Asma-CFP en 2013, depuis les réunions préliminaires jusqu’à la création le 13 mai 2013 à la Pyramide du Souvenir de Bamako.

A la création du parti, il en fut le tout premier secrétaire général en considération de la confiance dont il jouissait de la part de l’ensemble des fondateurs et du rôle prépondérant qu’il a joué dans la création du parti.

Jouissant toujours de la confiance des camarades, il a été élu après la restructuration 1er vice-président au premier Congrès ordinaire en 2014 et reconduit à ce poste au congrès de 2018.

Responsable convaincu du parti et se démarquant par son entregent, sa discrétion, sa disponibilité, son ouverture, son sens de la responsabilité, sa rigueur dans le travail, sa fidélité et sa franchise, Amadou dit Baba Cissé a réussi à faire émerger le parti à côté de feu le président Soumeylou Boubèye Maïga et suivant les orientations et les conseils de ce dernier.

Ces qualités lui ont valu d’être choisi comme l’un des trois adjoints du directeur de campagne du candidat Ibrahim Boubacar Kéita. Nul n’ignore le rôle qui a été celui de l’Asma-CFP dans la victoire de ce dernier à la présidentielle de 2018.

Amadou dit Baba Cissé a fait partie du premier cercle de feu Soumeylou Boubèye Maïga dont il était l’un des hommes sinon l’homme de confiance. Il l’a accompagné dans tous ses combats. Il est de ceux dont l’engagement et les actions ont permis au parti d’occuper la place qui est la sienne aujourd’hui sur l’échiquier politique national.

Depuis l’arrestation de feu le président Soumeylou Boubèye Maïga, suivie de son décès, le président Amadou Baba Cissé a réussi à maintenir la cohésion et l’unité au sein du parti, le mettant ainsi à l’abri des coups, des convoitises et des divisions. C’est ainsi qu’il a conduit le navire Asma jusqu’au 3ème congrès, tenu le 17 février 2024.

Comme il l’a lui-même dit, l’héritage est lourd et le défi est grand, mais impossible n’est pas Asma, et par devoir pour feu le président, l’héritage sera porté et le défi de rassembler les Maliens pour construire le Mali sera relevé.

L’on peut, sans risque de se tromper, affirmer que le choix porté sur Amadou Baba Baba Cissé été un choix logique cohérent et légitime.

Bazoumana KANE

